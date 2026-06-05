Draften 2026 närmar sig med stormsteg. Till helgen är det dags för NHL:s combine där talangerna får visa upp sig en sista gång. I dagens avsnitt av ”Framtidens stjärnor” ger Eliteprospects Cam Robinson sin syn på de svenska talangerna – direkt från Buffalo.

— Lagen slutar inte scouta bara för att matcherna är slut. Jag har hört galna historier från combine, säger draftgurun.

Svenskarna har en sista chans att imponera på NHL-klubbarna under combine.

Foto: Bildbyrån.

Vi har en spännande draft att se framemot ur ett svenskt perspektiv. Flera av svenskarna är topptippade där inte minst Ivar Stenberg är en stor snackis. Efter en succéartad säsong är Frölundatalangen med och utmanar om förstavalet. Samtidigt som de flesta ändå förväntar sig att det blir kanadensaren Gavin McKenna som går etta.

Det finns också en hel drös andra svenskar som är aktuella inför draften. Inte minst spelarna som är med och utmanar om att gå i en förstarunda eller lite senare i draften. För dem väntar nu också en viktig helg.

I Buffalo hålls den här helgen NHL:s combine. Där får spelarna chansen att visa upp sig en sista gång. Det blir många möten och måltider med NHL-klubbarna. Samtidigt som det även vankas fystester.

Eliteprospects draftexpert Cam Robinson är på plats och ger en direktrapport från Buffalo.

— Det är mycket förväntansfull och nervös energi från de unga killarna. Det här är ju så klart en stor och viktig helg för dem. Beroende på vem du är kanske du har 20-25 intervjuer med NHL-lag. De kan variera i längd och killarna är för det mesta väl förberedda på det här. Agenterna och spelarnas representanter försöker göra killarna redo för det här men sen är även NHL-lagen lika redo. De försöker komma in på djupet av spelarna, säger Robinson och fortsätter:

— Den mentala krigsföringen är något som är i de här killarnas huvud. Sen är så klart de fysiska testerna som kommer till helgen en stor grej. När du är klar med det mentala kommer det en lika jobbig utmaning fysiskt…

Så mycket betyder den här helgen: ”Det håller stor vikt för lagen”

Alla spelare har nu spelat klart sina matcher. Scouterna har följt killarnas varje skär under hela säsongen och draftordningen är helt klar. Men helt satt i sten vem de ska ta är det inte än. Enligt Cam Robinson håller klubbarna fortsatt sina val öppna hela vägen in till draften.

Där den här helgen spelar mycket roll, enligt honom.

— Ja, jättemycket, jag tror verkligen det. Lagen slutar inte scouta bara för att matcherna är slut. Jag har hört galna historier från combine där Nick Suzuki gick ut från en intervju med ett lag och deras general manager sa ”han kommer aldrig att bli en spelare i den här ligan.” De draftade honom sedan inte och nu hade han 100 poäng den här säsongen…

— Det finns alltid ett par killar som blåser sockorna av klubbarna. Förra året klev Anton Frondell, inte överraskande, in i rummet och begeistrade alla. På samma sätt finns det killar som framstått lite lata och nonchalanta och har fått klubbar att bli mindre intresserade. Jag tror att intervjuprocessen håller stor vikt för lagen. Vissa tester är indikationer på hur väl förberedda killarna är.

Toronto har draftval nummer ett: ”Säkert redan tryckts McKenna-tröjor”

För lagen som har de första fem valen handlar det så klart mycket om vad de andra väljer att göra. Toronto sitter som bekant på förstavalet och de andra klubbarna där bakom kommer att anpassa sig efter det. Med ny sportslig ledning är frågan vilken väg Toronto väljer att gå.

Och hur mycket de kommer tillåta sig själv att bli påverkade av spelarna den här helgen.

— Jag tror att lagen har bestämt sig på vilken nivå av talang de killarna ligger på. Men huruvida det är en fit för deras organisation är fortfarande i spel. Så du kan värdera Ivar Stenberg som den mest skillade spelaren i draften, men det behöver inte betyda att du tar honom som etta. Jag tror att det finns tid för listor att bli masserade.

Hur tror du Toronto resonerar inför sitt val?

— Jag kan inte säga att de kommer ta Gavin McKenna, men jag antar att de tar honom som etta. Jag tror att de kommer prata om alla scenarier. De flesta är överens om att om du vill gå stort, om du vill ta den största talangen offensivt, då är det McKenna. Toronto är ett speciellt och unikt ställe att spela på. Det har säkert redan tryckts McKenna-tröjor där.

Framtidens stjärnor om NHL:s combine

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld & Cam Robinson.

00:00 – Programstart

04:41 – Spännande draftordningen i årets draft – Hur tänker klubbarna?

13:16 – Cam Robinson från NHL Draft Combine i Buffalo

17:00 – Så mycket väger klubbarna in vad som händer på Draft Combine

22:19 – Snacket kring Torontos förstaval – McKenna vs Stenberg

28:13 – Föregångarna som bannat väg för Viggo Björck i NHL?

31:59 – Spelarna som stärkte sina aktier under U18-VM

42:12 – Målvakternas chanser i draften

44:18 – Han kan bli en All Star bredvid en Cale Makar

53:53 – Stora hyllningen till Viggo Björck

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