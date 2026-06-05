Anna Andersson vann guld med Brynäs – nu är backen klar för spel i hemstaden Örnsköldsvik med MoDo.

Anna Andersson under final tre i SDHL mellan Brynäs och Frölunda den 27 mars 2026 i Gävle.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Inför den här säsongen skrev Anna Andersson på för Brynäs efter en säsong i Luleå. Där gjorde backen 42 matcher när laget gick hela vägen och blev svenska mästare. Totalt blev det fem assist under säsongen för backen. Nu är hon också klar för en ny flytt.

Den här gången bär det hem till Örnsköldsvik igen. 22-åringen debuterade i MoDos A-lag redan 2019 och har sedan dess gjort över 100 matcher i klubben. Nu, efter två säsonger, återvänder hon alltså till MoDo igen.

— Som hockeyspelare känner jag att jag blivit extremt mycket tryggare vad jag kan och vad jag ska göra på isen. Jag har skaffat mig erfarenhet och kunskap från andra och känner mig mycket starkare, vilket gör att jag kan använda kroppen helt annorlunda i mitt spel i dag, säger backen i ett pressmeddelande.

Anna Andersson får nästa säsong Per-Åge Skröder som huvudtränare. Norrmannen har tagit över huvudansvaret i SDHL-laget inför den kommande säsongen. Legendaren får nu in en nybliven svensk mästare i sitt lag till nästa säsong.

Source: Anna Andersson @ Elite Prospects