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Jättetalangerna får göra A-landslagsdebut

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Martin Jansson
Redaktör och reporter

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Erika Holst har tagit ut sin första trupp som förbundskapten för Damkronorna. Då får Tilde Grillfors och Ebba Westerlind, båda födda 2008, göra sin debut i A-landslaget.
— Jag ser otroligt mycket fram emot att få starta den här säsongen och börja sätta riktningen inför VM i november, säger Holst.

Tilde Grillfors och Ebba Westerlind är två av svensk hockeys största framtidsnamn.
Foto: OIS/Joe Toth. Handout image supplied by OIS/IOC.

Damkronorna har påbörjat en ny resa under en ny förbundskapten. Nu börjar också nästa säsong på allvar när Damkronorna samlas inför en samling i Enköping i slutet på juni. Väl där finns också ett antal debutanter i A-landslaget. Där 17-årige Tilde Grillfors sticker ut mest.

Brynästalangen spelade i den gångna säsongen för Brynäs i SDHL. Där blev det nio poäng på 30 matcher i grundserien och ytterligare tre poäng på tio slutspelsmatcher. Under säsongen var hon också en av U18-landslagets bästa spelare. Och nu väntar alltså debuten i Damkronorna. Även Ebba Westerlind, född samma år, är med i truppen som en debutant.

Lisa Jönsson, Ella Albinsson och Wilma Sjölund är övriga tre debutanter.

— Till uppstartslägret har vi tagit ut en trupp på 34 spelare. Det är många spelare som jag har följt under lång tid och som jag nu får möjlighet att lära känna bättre, både på och utanför isen. Det blir en viktig del i arbetet med att forma laget framåt, säger Erika Holst i ett pressmeddelande.

Erika Holst första trupp i Damkronorna

Målvakter

1. Ebba Svensson Träff 
30. Emma Söderberg 
31. Ida Boman 
33. Lisa Jönsson 

Backar

4. Linnéa Andersson 
5. Ebba Westerlind 
7. Mira Jungåker 
9. Jessica Adolfsson 
10. Mina Waxin 
12. Maja Nylén-Persson 
14. Ida Karlsson 
21. Lova Blom 
37. Josefine Holmgren 
42. Ella Sköldebäck 
55. Jenna Raunio 
71. Anna Kjellbin 

Forwards

8. Hilda Svensson 
15. Lisa Johansson 
16. Tilde Grillfors 
17. Sofie Lundin 
18. Ella Hellman 
19. Sara Hjalmarsson 
22. Hanna Thuvik 
23. Thea Johansson 
24. Ebba Hedqvist 
25. Lina Ljungblom 
28. Jenny Antonsson 
34. Mira Hallin 
41. Lovisa Engström 
51. Ella Albinsson 
61. Wilma Sjölund 
67. Michelle Löwenhielm 
78. Elin Svensson 
89. Nicole Hall 

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