Jättetalangerna får göra A-landslagsdebut
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Erika Holst har tagit ut sin första trupp som förbundskapten för Damkronorna. Då får Tilde Grillfors och Ebba Westerlind, båda födda 2008, göra sin debut i A-landslaget.
— Jag ser otroligt mycket fram emot att få starta den här säsongen och börja sätta riktningen inför VM i november, säger Holst.
Damkronorna har påbörjat en ny resa under en ny förbundskapten. Nu börjar också nästa säsong på allvar när Damkronorna samlas inför en samling i Enköping i slutet på juni. Väl där finns också ett antal debutanter i A-landslaget. Där 17-årige Tilde Grillfors sticker ut mest.
Brynästalangen spelade i den gångna säsongen för Brynäs i SDHL. Där blev det nio poäng på 30 matcher i grundserien och ytterligare tre poäng på tio slutspelsmatcher. Under säsongen var hon också en av U18-landslagets bästa spelare. Och nu väntar alltså debuten i Damkronorna. Även Ebba Westerlind, född samma år, är med i truppen som en debutant.
Lisa Jönsson, Ella Albinsson och Wilma Sjölund är övriga tre debutanter.
— Till uppstartslägret har vi tagit ut en trupp på 34 spelare. Det är många spelare som jag har följt under lång tid och som jag nu får möjlighet att lära känna bättre, både på och utanför isen. Det blir en viktig del i arbetet med att forma laget framåt, säger Erika Holst i ett pressmeddelande.
Erika Holst första trupp i Damkronorna
Målvakter
1. Ebba Svensson Träff
30. Emma Söderberg
31. Ida Boman
33. Lisa Jönsson
Backar
4. Linnéa Andersson
5. Ebba Westerlind
7. Mira Jungåker
9. Jessica Adolfsson
10. Mina Waxin
12. Maja Nylén-Persson
14. Ida Karlsson
21. Lova Blom
37. Josefine Holmgren
42. Ella Sköldebäck
55. Jenna Raunio
71. Anna Kjellbin
Forwards
8. Hilda Svensson
15. Lisa Johansson
16. Tilde Grillfors
17. Sofie Lundin
18. Ella Hellman
19. Sara Hjalmarsson
22. Hanna Thuvik
23. Thea Johansson
24. Ebba Hedqvist
25. Lina Ljungblom
28. Jenny Antonsson
34. Mira Hallin
41. Lovisa Engström
51. Ella Albinsson
61. Wilma Sjölund
67. Michelle Löwenhielm
78. Elin Svensson
89. Nicole Hall
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