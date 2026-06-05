Jättetalangerna får göra A-landslagsdebut

Erika Holst har tagit ut sin första trupp som förbundskapten för Damkronorna. Då får Tilde Grillfors och Ebba Westerlind, båda födda 2008, göra sin debut i A-landslaget.

— Jag ser otroligt mycket fram emot att få starta den här säsongen och börja sätta riktningen inför VM i november, säger Holst.

Tilde Grillfors och Ebba Westerlind är två av svensk hockeys största framtidsnamn.

Foto: OIS/Joe Toth. Handout image supplied by OIS/IOC.

Damkronorna har påbörjat en ny resa under en ny förbundskapten. Nu börjar också nästa säsong på allvar när Damkronorna samlas inför en samling i Enköping i slutet på juni. Väl där finns också ett antal debutanter i A-landslaget. Där 17-årige Tilde Grillfors sticker ut mest.

Brynästalangen spelade i den gångna säsongen för Brynäs i SDHL. Där blev det nio poäng på 30 matcher i grundserien och ytterligare tre poäng på tio slutspelsmatcher. Under säsongen var hon också en av U18-landslagets bästa spelare. Och nu väntar alltså debuten i Damkronorna. Även Ebba Westerlind, född samma år, är med i truppen som en debutant.

Lisa Jönsson, Ella Albinsson och Wilma Sjölund är övriga tre debutanter.

— Till uppstartslägret har vi tagit ut en trupp på 34 spelare. Det är många spelare som jag har följt under lång tid och som jag nu får möjlighet att lära känna bättre, både på och utanför isen. Det blir en viktig del i arbetet med att forma laget framåt, säger Erika Holst i ett pressmeddelande.

Erika Holst första trupp i Damkronorna

Målvakter

1. Ebba Svensson Träff

30. Emma Söderberg

31. Ida Boman

33. Lisa Jönsson



Backar



4. Linnéa Andersson

5. Ebba Westerlind

7. Mira Jungåker

9. Jessica Adolfsson

10. Mina Waxin

12. Maja Nylén-Persson

14. Ida Karlsson

21. Lova Blom

37. Josefine Holmgren

42. Ella Sköldebäck

55. Jenna Raunio

71. Anna Kjellbin



Forwards



8. Hilda Svensson

15. Lisa Johansson

16. Tilde Grillfors

17. Sofie Lundin

18. Ella Hellman

19. Sara Hjalmarsson

22. Hanna Thuvik

23. Thea Johansson

24. Ebba Hedqvist

25. Lina Ljungblom

28. Jenny Antonsson

34. Mira Hallin

41. Lovisa Engström

51. Ella Albinsson

61. Wilma Sjölund

67. Michelle Löwenhielm

78. Elin Svensson

89. Nicole Hall