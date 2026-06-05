Juho Liuksiala har gjort tre poängstarka säsonger i Hockeyallsvenskan. Nu är finländaren klar för nykomlingen Visby/Roma.

Juho Liuksiala jublar efter 6-0 under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Nybro och Almtuna den 4 mars 2026 i Nybro.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Efter att ha spelat upp Nybro från Hockeyettan följde Juho Liuksiala med upp. Väl i Hockeyallsvenskan stod han direkt för 18 mål och 36 poäng på 52 matcher. Det gav honom ett kontrakt i Södertälje där det däremot bara blev sex matcher innan han återvände till Nybro. Men även den säsongen blev det en stark produktion med 35 poäng.

Under den gångna säsongen blev det 26 poäng på 52 matcher, hans svagaste notering i ligan.

Inför den kommande säsongen står det nu klart att det väntar spel i Visby/Roma. Nykomlingen förbereder sig inför den kommande säsongen och väljer nu att plocka in finländaren som tilltänkt spets.

— Juho är en spelare som vi har följt under en längre tid. Han besitter egenskaper som är svåra att hitta; en extremt bra skridskoåkning, hög fart och en offensiv spets som kommer att göra oss till ett bättre lag. Vi tror att han kommer passa väldigt bra in i vårt sätt att spela och bli en viktig pusselbit i lagbygget inför Hockeyallsvenskan, säger sportchef André Lundholm i ett pressmeddelande.

Det här blir Juho Liuksialas tredje klubb i Hockeyallsvenskan. Han är nu en av blott fem spelare på kontrakt med Visby/Roma inför nästa säsong.

Source: Juho Liuksiala @ Elite Prospects