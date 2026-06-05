Så säger scouterna: Viggo Björck högt rankad

En hyperintressant NHL-draft väntar i slutet av juni ur ett svenskt perspektiv. Här sammanställer Cam Robinson på Eliteprospects de 32 bästa spelarna i draften – framröstade av NHL-scouter.

Viggo Björck är en av spelarna som har klättrat på scouternas listor.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Missa inte: Framtidens stjärnor med Cam Robinson direkt från combine

Under hela säsongen har scouterna följt de tillgängliga spelarna för NHL-draften. Några har sjunkit och några har stigit på listorna under säsongens gång. En av de mest svårlästa spelarna inför årets draft är Viggo Björck. Djurgårdens jättetalang har haft en otrolig säsong där han vunnit JVM- och USM-guld, spelat som förstacenter i SHL och blivit den yngsta svenska VM-spelarna genom tiderna. Trots det tvivlar en del.

Bara tack vare hans längd.

Samtidigt har hans säsong också tystat många av tvivlarna. När Cam Robinson på Eliteprospects sammanställde tio scouters röster var det en av dem som hade honom till och med i topp två. Totalt landade han däremot in på en sjätteplats, vilket ger en fingervisning om den splittrade åsikterna kring 18-åringen. Jämför vi däremot med i december så placerades han på en tionde plats.

Då var också Ivar Stenberg rankad som etta. Men nu har svensken sjunkit till en tredjeplats. Där Gavin McKenna tar förstaplatsen samtidigt som Caleb Malholtra snor åt sig plats två på listan.

— Han är överlägset den bästa centern i draften. Den klubb som väljer honom får den enda självklara topp sex-centern i årskullen, säger en NHL-scout om Malholtra.

Bland toppnamnen är det Keaton Verhoeff och Tynan Lawrence som tappar mest, fem respektive sju placeringar. Den som har klättrat mest är tidigare nämna Malholtra som har gått upp sju platser. Även Daxon Rudolph har stärkt sina aktier och lyft sig sig fem placeringar till en nionde plats.

Om vi kollar på de övriga svenskarna är Elton Hermansson en annan klättrare med tre placeringar till en 17:e plats.

Topp tio på listan

Gavin McKenna Caleb Malhotra Ivar Stenberg Carson Carels Chase Reid Viggo Björck Alberts Šmits Keaton Verhoeff Daxon Rudolph Ethan Belchetz

Svenskarna på listan

3. Ivar Stenberg

6. Viggo Björck

13. Malte Gustafsson

17. Elton Hermansson

21: Alexander Command

27: Marcus Nordmark