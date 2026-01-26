Nya smällen – succésvensken blir borta över OS

Simon Edvinsson blir borta längre än planerat efter sin skada.

Nu bekräftar Detroit Red Wings att svensken inte är aktuell för spel igen förrän efter OS-uppehållet.

Simon Edvinsson kommer bli borta i minst en månad. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Tre Kronor tvingas till minst en ändring i sin trupp till OS i Milano. Detta sedan det förra veckan blev bekräftat att backkuggen Jonas Brodin kommer att missa mästerskapet sedan han opererats för sin skada. Just nu jobbar Sverige för att plocka in en ersättare till Brodin under OS.

Någon som har pekats ut som en potentiell ersättare är den unge succébacken Simon Edvinsson i Detroit Red Wings. Men Edvinsson själv har haft en osäker status sedan han inte kom till spel för Detroit i förra veckans match mot Minnesota Wild. Detroit var dock optimistiska om att Edvinsson skulle vara tillbaka i spel mot Winnipeg Jets i lördags, men han fick stå över även den matchen. Då meddelade Red Wings att backen skulle undersökas närmare efter att laget kom tillbaka från sin road trip.

Simon Edvinsson kan inte ersätta Jonas Brodin

Under måndagen kommer Detroit Red Wings också med ett besked. Enligt tränaren Todd McLellan är Edvinssons skada värre än befarat. Därmed väntas han inte kunna vara aktuell för spel igen förrän efter OS-uppehållet. Det innebär också att Edvinsson inte är tillgänglig att kallas in till Tre Kronor som ersättare till Brodin.

Simon Edvinsson out through the Olympic break, McLellan says — Max Bultman (@m_bultman) January 26, 2026

Simon Edvinsson tog en ordinarie plats i Detroit Red Wings förra året och fick där sitt genombrott i NHL med 31 poäng på 78 matcher. Han har sedan byggt vidare på det spelet och har gjort 17 poäng på 48 matcher den här säsongen. Edvinsson har då en viktig roll för Detroit och spelar i lagets första backpar tillsammans med stjärnan Moritz Seider. Förra året var backbjässen med och spelade VM för Tre Kronor där han spelade i hela turneringen på vägen till bronsmedaljen.

Source: Simon Edvinsson @ Elite Prospects