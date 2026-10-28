Simon Edvinsson placeras i San Jose Sharks av Pierre LeBrun. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

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Simon Edvinsson fortsätter att vänta på en trejd bort från Detroit Red Wings.

Senast den 1 december måste han vara sajnad av en klubb för att kunna spela i NHL den här säsongen. Det innebär att tiden börjar bli knapp för alla parter att hitta en lösning.

I TSN:s Insider Trading diskuteras Simon Edvinssons framtid i NHL. Pierre LeBrun pekar då ut ett lag som han tror kan försöka få till en trejd med Red Wings. Nämligen San Jose Sharks, där Ivar Stenberg återfinns.

– Det är en lista med minst tio intresserade klubbar, men bland dem är San Jose Sharks ett intressant alternativ, säger LeBrun. De har haft samtal med Detroit om Edvinsson. Varför? Jo, för att de anser att han skulle passa väldigt bra in i deras lag.

– En 23-årig back skulle fylla en lucka i deras försvar, och om man vänder på det och ser på Detroit, så finns det flera intressanta alternativ i San Jose med många unga talanger – dock inte Macklin Celebrini , förstås.

– Men det finns ändå några potentiellt intressanta spelare för Detroit. Vi får se om de två klubbarna väljer att fördjupa diskussionerna. Tänk också på att Red Wings fortfarande hoppas kunna övertyga Edvinsson om att skriva på ett kontrakt, nu när vi närmar oss den pressade deadline den 1 december.

Nashville Predators också intresserade av Simon Edvinsson

Sharks har gjort om sitt försvar inför den här säsongen, och tagit in veteraner som Jacob Trouba och Darnell Nurse. Trost det tillhör laget botten av ligan när det kommer till insläppts mål (45).

En annan klubb med en tydlig målsättning att bygga om sitt försvar är Filip Forsbergs Nashville Predators. LeBruns kollega Darren Dreger lyfter fram dem som en annan klubb med intresse för Simon Edvinsson.

– Jag räknar in Nashville Predators bland dessa klubbar (som är intresserade), säger Dreger. Det är ganska uppenbart att Predators general manager Chris MacFarland har gjort klart för alla andra general managers att han vill föryngra laget och få in mer skicklighet.

– Det har varit ett återkommande tema och en tydlig berättelse kring Predators, nämligen att MacFarland och klubben är intresserade av att göra sig av med veteraner.

Spelare som Jonathan Marchessault och Ryan O'Reilly har nämnts som spelare kan bli trejdade, men det finns fler som riskerar att få lämna "Music City".

– Jag är säker på att vi kommer att prata om några av de veteranforwards som kan bli aktuella för en trejd längre fram under säsongen, men just nu handlar det framför allt om backar, säger Dreger.

– Vi hör Nicolas Hagues namn nämnas, och vi hör även att Brady Skjei kan vara tillgänglig. Snacket kring Predators blir allt mer intensivt för varje dag.

Tidigare har även klubbar som bland andra Carolina Hurricanes, Utah Mammoth, Philadelphia Flyers och Boston Bruins aviserats vara intresserade av Simon Edvinsson .