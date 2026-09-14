Cutter Gauthier och Simon Edvinsson är de två stora RFA-namnen.

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NHL drar igång med sin försäsong på allvar i veckan. Till helgen kommer också de första träningsmatcherna att spelas. Trupperna är i mångt och mycket satta även om ett antal breddspelare kommer att få chansen att visa upp sig på tryout-kontrakt. Sedan finns det också en grupp spelare som fortfarande väntar på ett avtal.

Nämligen de restricted free agents som inte har kommit överens med sina klubbar än.

Där finns också ett par riktigt stora namn. Inte minst Detroit Red Wings svenske back Simon Edvinsson. 23-åringen har slagit igenom i ligan och väntas kunna få ett rätt stort avtal. Samtidigt saknar Red Wings en general manager och har därmed lagt alla beslut på is. En minst sagt märklig situation för svensken, som tränar med laget utan att vara under kontrakt.

Leo Carlsson-gate gör det svårt för Ducks

Vid sidan av honom är även Cutter Gauthier ett av de stora namnen. Anaheim Ducks-forwarden har tackat nej till ett monsterbud och väljer att sätta hårt mot hårt mot Ducks. Efter klubbens jätteavtal med Leo Carlsson sitter de i en knepig sits. Ett till så stort kontrakt kommer att ge dem problem gentemot lönetaket, samtidigt som de unga spelarna nu har ett bra förhandlingsläge efter Philadelphia Flyers offer sheet på Leo.

En prekär sits för klubben där Gauthier nu hoppas casha in.

Även Adam Fantilli är i en liknande situation. Den tidigare drafttrean har två raka säsonger med över 50 poäng och vill ha bra betalt i sitt kommande kontrakt. Än har han däremot inte kommit överens med Columbus Blue Jackets om en fortsättning i klubben. Precis som med Gauthier så sitter han lugn i båten och hoppas på att tålamodet lönar sig.

Samtidigt har klubben hittills valt att inte vika sig. Det återstår nu att se vem som böjer sig först.

Vann Stanley Cup som rookie

Den sista RFA-forwarden är Brennan Othmann. Han gjorde enbart tre poäng på 19 matcher i NHL förra året och spelade även i AHL. Där är det Calgary Flames som inte har kommit överens om ett kontrakt med honom än.

Till sist har vi två ytterligare backar i Arber Xhekaj och Alexander Nikisjin som är RFA:s. Xhekaj har blivit viktig i Montreal Canadiens med sitt stenhårda spel där han de senaste två säsongerna har legat en bra bit över 100 utvisningsminuter per säsong.

Nikisjin å andra sidan gjorde 33 poäng som rookie och vann Stanley Cup med Carolina Hurricanes under hans första säsong i NHL. Ryssen har tidigare imponerat hemma i KHL och är nog sugen på en löneökning till nästa säsong.