Åtta SHL-spelare som kan debutera i Tre Kronor

Rasmus Kågström listar åtta debutanter som kan få chansen i Tre Kronor.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Pontus Johansson, b

Klubb: Skellefteå

Pontus Johansson tog stora kliv framåt förra säsongen, då han var en av Skellefteås allra största utropstecken. Den 24-årige backen genererade NHL-intresse och såg ut att vara förlorad för SHL -klubben, men i slutändan blev det inget avtal för backen, som i stället blev kvar i Skellefteå.

Där har han inlett säsongen starkt och producerat fyra poäng på de sex första matcherna. Landslagsledningen lär ha haft ögonen på den skridskoskicklige backen redan under förra säsongen och det skulle vara förvånande om han inte får göra sin landslagsdebut under den nygamle förbundskaptenen Rikard Grönborgs ledning.

Pontus Johansson.

Foto: Bildbyrån

Calle Clang, m

Klubb: Rögle

Calle Clang vände hem till Rögle efter tre säsonger i Nordamerika med målet att göra samma resa som sin målvaktspartner i Ängelholmsklubben, Arvid Holm: att bli en toppmålvakt i SHL. För Holm blev det en plats i Tre Kronor redan under sitt första år tillbaka i Sverige och den här säsongen kan Clang göra samma resa.

24-åringen från Olofström har inlett säsongen strålande med storspel både i CHL och SHL, där han i den inhemska ligan vunnit både mot Djurgården och Timrå och där han i mötet med Timrå stoppade hela 39 av 40 skott. Clang kommer att gå en hård kamp om speltiden mellan stolparna i Rögle med Holm, vilket bara lär pusha båda att bli bättre.

Holm har redan fått konkurrens om platse​​​​n mellan stolparna i Rögle – och jag blir inte förvånad om han får det även i landslaget under den här säsongen.

Calle Clang.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån

Axel Bergkvist, b

Klubb: Färjestad

Axel Bergkvist har sakta men säkert vuxit ut till en riktigt gedigen och stabil SHL-back under sina år i Färjestad . Den här säsongen har han dessutom byggt vidare på sin starka fjolårssäsong när det kommer till poängproduktionen, där han stod för 25 poäng på 52 matcher, och har inlett med att göra sju poäng på sex matcher.

Poängproduktionen lär avta under säsongens gång, men Bergkvist bidrar med så mycket mer än bara poäng. Han är en stabil spelare i bägge ändarna av isen och besitter även ledaregenskaper, vilket avspeglar sig i det faktum att han fått ett "A" på bröstet i Färjestad denna säsong.

Axel Bergkvist.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Viktor Lodin, fw

Klubb: Färjestad

En annan Färjestadsspelare som har goda chanser att få debutera i Tre Kronor den här säsongen är Viktor Lodin .

Redan förra säsongen skulle debuten ha kommit, men i januari valde Lodin att nobba landslagskallelsen då han i stället ville fokusera på Färjestad och den andra halvan av säsongen som laget stod inför. Den här säsongen kommer Lodin emellertid att få chansen att visa upp sig i Tre Kronor – något annat vore högst oväntat.

27-åringen har varit en toppspelare i ligan sedan sin flytt från Oskarshamn till Färjestad och följde upp sin starka debutsäsong hos värmlänningarna (44 poäng på 50 matcher) med att göra 46 poäng på 49 grundseriematcher förra säsongen. Den här säsongen har han slagit in på samma spår och står noterad för sju poäng på de sex inledande matcherna.

Viktor Lodin.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Melker Thelin, m

Klubb: Färjestad

När vi ändå är inne på spelare i Färjestad är det väl lika bra att även kasta in Melker Thelins namn i leken?

Den 21-årige västerbottningen gjorde en stark debutsäsong i SHL, där han inledde strålande men inte riktigt orkade hålla uppe nivån över en hel grundserie. Den utmaningen står han alltjämt inför, men det går inte att säga något annat än att han har inlett minst sagt lovande. Thelin har hållit nollan i två av sina tre matcher den här säsongen och kan stoltsera med en räddningsprocent på hela 98,8 procent.

Arbetsprovet är alltjämt väldigt litet, men Thelin är ung och kommer bara att bli bättre. Med det menar jag inte att han bara kommer att spetsa sina starka siffror; det är så klart omöjligt. Spelmässigt kommer han dock att fortsätta ta steg under säsongen och enligt mig finns det absolut en potentiell landslagsdebut på horisonten för Umeåsonen – redan den här säsongen.

Melker Thelin.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Hugo Fransson, b

Klubb: HV71

Den 22-årige backen har gått från klarhet till klarhet de senaste säsongerna och förra säsongen klev Hugo Fransson fram som en nyckelback för HV71 .

Fransson producerade 26 poäng (11+15) på 52 grundseriematcher och har under inledningen av den här säsongen fortsatt leverera, då han delar på ledningen i HV71:s interna poängliga med sina sex poäng (0+6) på lika många matcher.

Den unge backen har många egenskaper som är lätta att gilla hos en back, med sin spelskicklighet och sin smidiga skridskoåkning. Det finns alltjämt saker att jobba på både i det defensiva och offensiva spelet, men potentialen är skyhög för HV71-backen som vid händelse av en riktig genombrottssäsong kan få chansen att testa på spel i Tre Kronor under något skede av säsongen.

Hugo Fransson.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Viktor Grahn, b

Klubb: Skellefteå

En annan back som tagit stora kliv de senaste säsongerna är Viktor Grahn.

Han var en framstående back i Hockeyallsvenskan med Södertälje, men i Skellefteå har han lyckats ta klivet till SHL på ett sömlöst vis och direkt blivit en viktig back för topplaget.

Grahn är ingen flashig spelare, men har en förmåga att varva det enkla spelet med att hitta smarta och kreativa lösningar i både det defensiva och offensiva spelet. Förra säsongen chippade Grahn in med 18 poäng på 52 matcher när han bildade backpar med Jonathan Pudas, medan han den här säsongen har fått chansen att leda ett "eget" backpar och har producerat fyra poäng på de sex inledande matcherna.

Viktor Grahn.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Oskar Blomgren, m

Klubb: Malmö

Det här får klassas som en outsider på den här listan, men jag vill ändå protokollföra att jag tror att Oskar Blomgren kan spela sig hela vägen in i en landslagstrupp den här säsongen.

Blomgren har varit bra på alla nivåer som han har spelat på och ifjol var han ett stort utropstecken i ett Malmö som tog ordentliga kliv. I slutspelet knep Blomgren förstaspaden och levererade många starka insatser i kvartsfinalserien mot Skellefteå.

Den här säsongen har han statistiskt sett kanske inte fått någon höjdarstart, men potentialen och kapaciteten i Blomgren är i mina ögon skyhög. Han är inte den största målvakten (181 centimeter), men besitter i stället ett lysande spelsinne och bra skridskoåkning, vilket gör att han sällan hamnar i tidsnöd.

Det här är SHL:s mest spännande målvakt, i min bok.