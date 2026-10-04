Prisas – efter succéstarten

Mantas Armalis.

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Mantas Armalis var septembers bästa spelare i den finska ligan.

Ligan meddelar via sin hemsida att den litauiske målvakten prisas som månadens spelare till följd av hans flygande start på säsongen.

Armalis spelade fem matcher med Ilves under september, där han höll nollan i tre matcher och endast släppte in ett mål per match i snitt. På dessa matcher står han dessutom noterad för en räddningsprocent på 96,2 procent och 8,72 mål räddade över förväntat, enligt Liigas officiella statistik .

Vann i överlägsen stil

Målvakten fick 42 procent av rösterna och vann omröstningen stort före de delade tvåorna Andrej Sustr, förra säsongen i Kalmar, och den finske JVM-målvakten Petteri Rimpinen som fick 13 procent vardera av rösterna.

34-åringen anslöt till Ilves från SHL -klubben Leksand inför fjolårssäsongen. Under sin debutsäsong i den finska ligan spelade han 22 matcher och loggade en räddningsprocent på 91,0 procent samt ett snitt på 1,98 insläppta mål per match.