Uppgifter: SHL-stjärnan blir borta länge

Fredrik Händemark är skadad.

Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Malmö har drabbats av ett tungt avbräck i form av en skada på stjärncentern Fredrik Händemark .

Efter en smäll i SHL -matchen mot Frölunda förra helgen missade 33-åringen veckans matcher mot Skellefteå och Brynäs. Prognosen kring Händemarks skada har varit oklar – men enligt Expressen ser det ut att bli en långvarig frånvaro.

Tidningen rapporterar att Händemark kommer att vara borta minst en månad och att spel innan dess skulle ses som en stor bonus.

Ska röra sig om en mjukdelsskada

Vilken typ av skada Händermark dras med är i nuläget oklart, men enligt Expressen ska det röra sig om en mjukdelsskada på överkroppen.

Händemark skadade sig efter en duell med Filip Hasa i förra helgens match mot Frölunda, där 33-åringen bara kunde spela i 18 sekunder innan matchen var över för lagkaptenens del.

Utöver Händemark har Malmö även backen Seth Barton på frånvarolistan. Där har klubben lämnat ett något tydligare besked kring längden på frånvaron, då han väntas vara tillbaka i spel "inom de närmaste veckorna". Även Johan Ivarsson återfinns på skadelistan, men det är i dagsläget inte möjligt att uppskatta när han kan vara tillbaka i spel.