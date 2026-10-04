NHL

Beskedet: Missar massa matcher

Publicerad 04 oktober 2026 14:26
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
Redaktör
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Florida Panthers vet ännu inte hur allvarlig Aleksander Barkovs skada är. Nu står det emellertid klart att han kommer att missa lagets tio nästkommande matcher.

Aleksander Barkov.
Aleksander Barkov.
Foto: Jason Franson/AP/Alamy

Aleksander Barkov har placerats på långtidsskadelistan och kommer att missa minst tio matcher för Florida Panthers, meddelar klubben på sin hemsida.

Omfattningen av skadan som den finske storstjärnan ådrog sig i veckans NHL-match mot San Jose Sharks är fortfarande oklar, men i och med att Barkov placerats på långtidsskadelistan blir han borta i åtminstone i 24 dagar för Panthers. Nya undersökningar kommer att göras på måndag.

Barkov skadade sig i samband med en närkamp med Sharks-backen Darnell Nurse, där han föll till isen och kort blev liggande innan han snabbt tog sig av isen och dundrade mot omklädningsrummet.

Missade hela NHL-säsongen ifjol

Finländaren missade hela fjolårssäsongen för Panthers på grund av en korsbandsskada, men gjorde oväntad comeback under våren där han hjälpte Finland till ett VM-guld. Tidigare rapporter har gjort gällande att den nya skadan inte är kopplat till fjolårets långa skadefrånvaro.

Barkov har spelat i Florida sedan han draftades som andra spelare totalt 2013 och är sedan 2018 lagkapten i NHL-klubben. Under sina år i Panthers har finländaren noterats för 782 poäng på 806 matcher och varit en viktig del av två Stanley Cup-vinnande lag (2024 och 2025).

Source: Aleksander Barkov @ Elite Prospects

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Florida PanthersAleksander Barkov