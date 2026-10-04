Beskedet: Missar massa matcher

Aleksander Barkov.

Foto: Jason Franson/AP/Alamy

Aleksander Barkov har placerats på långtidsskadelistan och kommer att missa minst tio matcher för Florida Panthers , meddelar klubben på sin hemsida .

Omfattningen av skadan som den finske storstjärnan ådrog sig i veckans NHL -match mot San Jose Sharks är fortfarande oklar, men i och med att Barkov placerats på långtidsskadelistan blir han borta i åtminstone i 24 dagar för Panthers. Nya undersökningar kommer att göras på måndag.

Barkov skadade sig i samband med en närkamp med Sharks-backen Darnell Nurse, där han föll till isen och kort blev liggande innan han snabbt tog sig av isen och dundrade mot omklädningsrummet.

Missade hela NHL-säsongen ifjol

Finländaren missade hela fjolårssäsongen för Panthers på grund av en korsbandsskada, men gjorde oväntad comeback under våren där han hjälpte Finland till ett VM-guld. Tidigare rapporter har gjort gällande att den nya skadan inte är kopplat till fjolårets långa skadefrånvaro.

Barkov har spelat i Florida sedan han draftades som andra spelare totalt 2013 och är sedan 2018 lagkapten i NHL-klubben. Under sina år i Panthers har finländaren noterats för 782 poäng på 806 matcher och varit en viktig del av två Stanley Cup-vinnande lag (2024 och 2025).