Så är läget på marknaden: ”De som sitter tunt nu känner sig nog ganska stressade”

”Många som man har tänkt kan vara kantbollar har ändå fått spela”

”Vi var faktiskt nära en back från allsvenskan”

”Jag tror att de som sitter tunt nu känner sig ganska stressade”

”Vi kanske inte är attraktiva, så kan det ju vara ibland”

Det tog ingen lång stund innan spelare började falla ifrån i de olika Hockeyettan-lagen och om det var någon som trodde att sportcheferna kunde luta sig tillbaka efter att ha satt samman säsongens trupper trodde de fel. Det har varit hektiskt för många.

Men hur är egentligen temperaturen på Hockeyettans spelarmarknad så här i början av oktober? Hur ser utbudet ut och har det börjat skaka loss guldkorn från Hockeyallsvenskan?

Vi lät de fyra sportcheferna Fredrik Arvidsson (Tyringe), Victor Öhman (Västervik), Oscar Josefsson (HC Dalen) och Stefan Fransson (Tranås) ge sin syn på spelarmarknaden.

De är relevanta för att de både är och har varit aktiva i närtid. Arvidsson i Tyringe har tvingats se forwarden Jakob Stjärna bli långtidsskadad och släppt backen Johan Höglund till Kristianstad. Öhman i Västervik har varit på backjakt hela hösten och landade nyligen Filip Hedberg bara för att se forwarden Oscar Geschwind bryta tummen. Josefsson i Dalen ordnade nyligen en ersättare för skadade keepern Fabian Arwidson och snodde forwarden Liam Svensson från Tranås. Där Stefan Fransson har det svettigast av alla som fått både målvakten Emil Ranehamn och backen Simon Lindblom skadade (den senare för resten av säsongen) och som sagt tappat Liam Svensson till Dalen.

Så här säger de....