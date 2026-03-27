Nattens seger mot Ottawa Senators kom med ett oroväckande besked för Pittsburgh Penguins. Lagkaptenen Sidney Crosby tvingades oväntat lämna isen – utan någon förklaring från klubben.

– Det rör sig om en underkroppsskada, men jag har inga fler uppdateringar just nu, säger coachen Dan Muse efter straffsegern med 4–3.

Sidney Crosby utgick skadad i nattens match mot Ottawa Senators.



Det var under nattens möte med Ottawa Senators som Penguins lagkapten Sidney Crosby oväntat avbröt matchen.

Det är fortfarande oklart vad som hände med nummer 87 under matchen. Han inledde den andra perioden utan att visa några tecken på besvär. Men i slutet av sitt byte åkte han plötsligt av isen och försvann ner i spelartunneln till omklädningsrummet.

Kort därefter meddelade klubben att Crosby inte skulle återvända till matchen – dock utan att ge någon förklaring. Den rutinerade kaptenen noterades för endast 6:39 i istid fördelat på nio byten.

– Vi måste fortfarande få några uppdateringar, säger Pittsburghs tränare Dan Muse till NHL.com.

– Jag behöver prata mer med det medicinska teamet. Det rör sig om en underkroppsskada, men jag har inga fler uppdateringar just nu.

Penguins vann matchen med 4–3 efter straffar sedan svenskarna Erik Karlsson och Rickard Rakell klivit fram med tre poäng vardera.

Sidney Crosby skadade knäet under OS

Den senaste tiden har varit märklig för kanadensaren. För drygt en månad sedan, under Vinter-OS 2026, ådrog han sig en knäskada i kvartsfinalen efter en olycklig tackling från Tjeckiens back Radko Gudas. Skadan gjorde att Crosby missade Kanadas två avslutande matcher i Milano, inklusive finalförlusten mot USA.

Trots att han var nära spel i finalen blev Crosby borta ytterligare tid. Han missade Penguins första elva matcher efter OS-uppehållet och placerades på skadelistan. Detta efter att ha spelat samtliga 56 matcher innan ligans paus.

Efter sin comeback har 38-åringen dock levererat direkt – ett mål och totalt fem poäng på sina fyra första matcher tillbaka.

Den här säsongen har Crosby stått för 28 mål och 36 assist på 61 matcher, totalt 64 poäng, vilket gör honom till lagets bästa målskytt och poängplockare. Han har ett plus/minus på -3 och snittar 19:37 i istid per match.

Penguins, som redan saknar Jevgenij Malkin med skada, gick in i torsdagskvällen som trea i Metropolitan Division, tio poäng bakom serieledande Carolina Hurricanes.

