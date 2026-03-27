Karlssons nya jättesuccé – bär Penguins mot slutspel

Pittsburgh Penguins ligger tvåa i sin division och innehar just nu en slutspelsplats. Det mycket tack vare Erik Karlssons galna form.

I natt klev backstjärnan fram med två mål och en assist i 4-3-segern mot Ottawa Senators.

— Jag tycker att alla klev fram i dag, alla bidrog på sitt lilla sätt, vilket i slutändan gav oss två poäng, säger den svenska storstjärnan till NHL.com.

Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP.

Det var en nyckelmatch i natt mot Ottawa för Pittsburgh. De båda lagen låg en poäng från varandra inför nattens match och krigar om slutspelsplatser i öst. Då var det Penguins som drog det längsta strået. Det mycket tack vare lagets svenskar.

Samtidigt fick de ett rejält avbräck sedan Sidney Crosby klev av med en ny skada.

I den första perioden tog Ottawa ledningen genom Drake Batherson, men innan den var över kom 1-1 genom Rickard Rakell, på assist från Erik Karlsson. Nick Cousins gjorde sedan 2-1 i början av den andra perioden. Men då klev duon fram igen.

Den här gången var det Rakell till Karlsson som skickade in 2-2. I den tredje perioden fixade de sedan även ledningsmålet i powerplay. Den här gången var det återigen Karlsson som spelade fram Rakell.

Drake Batherson kvitterade däremot matchen för Ottawa och vi fick en förlängning. Den blev mållös och matchen gick till straffar. Där gjorde Batherson mål för Senators samtidigt som både Jegor Chinakov och Benjamin Kindel satte sina straffar för Pittsburgh. Det blev därmed seger i den viktiga matchen.

— När Sid lämnar matchen har vi uppenbarligen två alternativ. Vi kan hänga med huvudena och erkänna oss besegrade, eller så kan alla bara säga till sig själva att jag ska göra mitt absolut bästa varje gång jag går ut där. Och jag tycker att vi gjorde det i dag – inte bara jag själv, utan alla bidrog verkligen, säger Erik Karlsson till NHL.com.

Pittsburgh klättrar nu upp på en andraplats i sin division – samtidigt som Ottawa ligger precis utanför en wild card-plats. Det är däremot otroligt jämnt i öst med fem lag inom loppet av två poäng. Där de allra flesta har tio matcher kvar att spela.