Johan Widebro och MoDo har vidtagit åtgärder inför 2026/27. Foto: Bildbyrån (montage).

MoDo tog ordentligt sats, tillbaka mot SHL, när de trillade ur för drygt ett år sedan. Men istället blev det ett semifinaluttåg mot BIK Karlskoga. Nu, när den fortsatt allsvenska klubben presenterar sitt ekonomiska resultat, visar siffrorna en förlust på 2,8 miljoner kronor.

– Det är en kombination av många faktorer som spelat in, men på det stora hela handlar det om att vi kortsiktigt satsat för att gå upp, samtidigt som vi behållit en långsiktig "kostym", förklarade VD Johan Widebro i MoDos kanaler.

Nu väljer också Widebro att utveckla för Örnsköldsviks Allehanda, och förklara vilka åtgärder som klubben tagit till.

– Vi har satt en budget för nästa år som är tajt, där vi tillsammans hyvlat på många ställen. Nu har vi haft osthyvel och Morakniv framme, för tio år sedan var det yxan. Vi vill inte försämra vår långsiktiga utveckling av sporten mer än nödvändigt, säger han till tidningen.

Widebro: Fortsatt konkurrenskraftiga MoDo-lag

Några nedskärningar på personal kommer MoDo inte att göra, inte som "utgångspunkt" åtminstone.

– Men allt beror på de rörliga intäkterna. Om vi har mer publik än beräknat går det att vara mer offensiv, men har vi mindre kanske vi måste vidta åtgärder, säger Widebro.

För själva sporten menar VD:n att det inte kommer bli någon jättestor förändring. För att visa på detta pekar han på att herrlaget ligger topp tre i spelarbudget i Hockeyallsvenskan, medan damlaget är topp fem i SDHL.

En av orsakerna till minusresultatet beskrivs samtidigt som "brister i kostnadskontrollen".

– Det finns delar i det här året där man tagit beslut och kostnader utöver den budget man har haft att förfoga över. Jag är inte orolig, det här har vi klarat av förut, säger Widebro till ÖA.

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