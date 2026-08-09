Besvikelsen efter avskedet: "Bara märkligt"

Marcus Bergman är kritisk mot förra arbetsgivaren. Foto: Bildbyrån

Sedan våren är den allsvenske veteranen Marcus Bergman - med 427 matcher i ligan - kontraktslös. Under sommaren har han istället hållit gång sommarträningen tillsammans med Mikael Backlund och Pontus Holmberg i Västerås.

-- Backlund har varit med och kört försäsongen under alla mina år i Västerås . Superproffs och trevlig kille. Han och Pontus lät mig hoppa med där, så det var schysst av dem.

33-årige Bergman stod för en stark andra säsong i Nybro med 22 poäng på 52 matcher. Så pass stark att Nybro meddelade under slutspelet att man ville förlänga kontraktet.

-- Jag sa att jag ska prata ihop mig med sambon och höra vad hon känner också. Sedan hade vi exitsamtal och då sa de fortfarande att de ville förlänga och komma med ett erbjudande. Sedan gick det någon vecka och så ringde agenten och sa: "Nej, det blir inget". Så det var lite oväntat.

Du fick ingen förklaring?

-- Nej, och jag orkade inte bråka med det heller, jag tyckte bara det var märkligt att de kom till mig i slutet av slutspelet och frågar om jag är intresserad av att förlänga och säger samma sak på exitsamtalet. Sedan kommer det ingeting.

Marcus Bergman är besviken på hur Nybro hanterade avslutet i klubben. Foto: Bildbyrån

Nu blickar han istället mot ett äventyr utomlands.

-- Jag har spelat tio år i Hockeyallsvenskan, det är en rolig och bra liga, men det finns också andra möjligheter att testa innan det är försent. Få se lite av Europa.

-- Sedan har jag såklart haft lite kontakt med Västerås. Efter åtta år här och sambon som är härifrån känns det också som ett alternativ.

Hur mycket kontakt har du med Västerås?

-- Inget som pågår flitigt. Vi har pratat litegrann, men inget mer än så.

Finns det några konkreta anbud från utlandet?

-- Ja telefonen har börjat ringa litegrann. Sedan kommer jag inte ta några förhastade beslut. Jag kommer inte säga var, men lite intressant finns det.

Är det något land som lockar extra mycket?

-- Det året jag var i Österrike tyckte jag ju om landet. Det var väldigt fint och vackra resor. Där hade jag jag absolut kunnat tänka mig att spela igen. Jag trivdes bra där. Men det viktigaste är nog att det känns bra med klubb och coach och så. Det ska vara bra för mig och värt att åka.

Marcus Bergman fick sin hockey-fostran i Hovås HC. Säsongen 2011/2012 spenderad han i Österrikes juniorliga med Linz, där han gjorde 54 poäng på 18 matcher. Därefter blev det en vända i GMHL i Kanada innan han 2013 återvända till Sverige och spel i Hockeyettan med IFK Tumba och sedan Huddinge IK . Från 2016 fram till 2024 tillhörde han Västerås i åtta säsonger innan han de två senaste åren tillhört Nybro Vikings.