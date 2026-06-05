Tortorellas ord – efter omdiskuterade domslutet

Carolina har kvitterat finalserien efter att ha vunnit nattens final med 4-3 efter förlängning. Matchens snackis var dock ett bortdömt mål för Vegas – ett mål som dömdes bort trots att Vegascoachen John Tortorella utmanade domslutet.

– Jag skulle utmana det tio av tio gånger, sade Tortorella efter matchen.

Carolina har utjämnat finalserien. Foto: Bildbyrån.

Det svänger om Stanley Cup-finalen 2026. I match ett var det Vegas som hände ett 2-0-underläge till seger – och i natt upprepades scenariot fast med Carolina på den vinnande sidan. Vegas gick upp i en 2-0-ledning via dubbla fullträffar av slutspelets skyttekung Brett Howden. 2-0 Vegas var ställningen efter två perioder.

Men Carolina vände på matchen efter fem drömminuter i den tredje perioden.

Logan Stankoven reducerade efter 10:20.

Mark Jaknkowski kvitterade efter 12:46.

Jordan Staal fullbordade vändningen efter 15:25.

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Men dramatiken var långt ifrån slut där.

Med en dryg minut kvar kvitterade Mark Stone för Vegas del. Ett mål som tog matchen till förlängning. Väl där var det Seth Jarvis som klev fram och sköt avgörandet, i powerplay, efter 3:56. Finalserien var därmed kvitterad. Carolina har nu vunnit sex av sex förlängningar i det här slutspelet.

Matchvinnaren hyllade sedan Shayne Gostisbehere som stod för förarbetet till avgörandet.

– Han är bäst på det där. Han är bäst i världen uppe på blå. Och jag gör bara mitt jobb. Det är mitt jobb att göra mål, sade Jarvis till Sportsnet.

– Jag försöker bara njuta av ögonblicket. Njuta tillsammans med mina bästa vänner och med publiken.

Vegas fick mål bortdömd

Men det fanns ett omdiskuterat domslut i den här matchen. Vegas fick nämligen ett mål bortdömt efter en rörig situation framför mål. Målet dömdes bort för målvaktsinterference men Vegascoachen John Tortorella valde att utmana domslutet. Trots det stod domarna på sig och dömde bort målet.

– Jag såg en lös puck framför Freddie (Andersen, Carolinas målvakt). Vår spelare stötte pucken utan att flytta målvakten, och pucken rinner igenom honom. Jag skulle utmana det tio av tio gånger, sade Tortorella.

Nu vänder finalserien till Vegas. Nästa match spelas natten till söndag, svensk tid.

TV: Skulle målet ha godkänts?