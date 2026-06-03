Galen inledning på finalserien – svensken målskytt

Det blev en flygande start på Stanley Cup-finalen. Vegas tog hem rond ett efter ett sent avgörande – där även William Karlsson blev målskytt.

Det blev en hektisk start på Stanley Cup-finalen.

Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images.

Vegas mot Carolina gör upp i Stanley Cup-finalen 2026. I natt var det dags för den första matchen – och då blev det händelserikt direkt. Redan från start la lagen i gasen och det tog bara 25 sekunder innan Nikolaj Ehlers gjorde 1-0 till Hurricanes. Dansken skickade sedan även in 2-0 efter tolv minuter.

Vegas växte sedan in i matchen och reducerade via Shea Theodore.

I den andra perioden kom kvitteringen när skyttekungen Ivan Barbashev gjorde 2-2 efter bara 30 sekunder. Fyra minuter senare tog gästerna också ledningen. Det var då William Karlsson som gjorde sitt andra mål för slutspelet.

Matchbilden fortsatte sedan att svänga och innan den andra perioden var över hittade hemmalaget kvitteringen. Det genom Jordan Staal.

Även i den tredje perioden kom ett tidigt mål. Drygt en minut in hittade nämligen Brett Howden nätet för 4-3 till Vegas. Återigen kom däremot kvitteringen från Carolina, den här gången via Shayne Gostisbehere.

Med drygt tre minuter kvar att spela kom sedan segermålet. Det var då Tomas Hertl som skickade in pucken i mål. 5-4 och segern i match ett var ett faktum för Vegas.