Rögles nyförvärv: "Gett mig perspektiv"

Oskar Jellvik är hemma i Sverige för att få fart på karriären. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Täby-fostrade Oskar Jellvik har återvänt till Sverige efter fyra säsonger på Boston College i USA. Våren 2024 gjorde den Boston Bruins -draftade stockholmaren stor succé på collegenivå med sina 13+29 på 41 matcher.

De senaste två säsongerna har 23-åringen dock fått förstörda av två olika skador. Först var det en överkroppsskada som gjorde att säsongen 24/25 stannade vid 23 matcher. Den gångna säsongen blev ännu tyngre med endast nio matcher på grund av en underkroppsskada.

– Om någonting har det gett perspektiv. Jag har insett hur mycket jag vill det här, hur kul det faktiskt är och hur mycket jag saknar ishockey när jag inte kan spela. Jag har lärt mig mycket om mig själv, säger han till HD.

Oskar Jellvik tar ny fart i Rögle

Nu är Jellvik tillbaka i Sverige. Valet av klubb föll på Rögle, där han nu hoppas få fart på karriären igen.

– Jag kände att det var här hemma och i Rögle som jag skulle ha bäst chans att utvecklas och bli så bra jag kan. Sen var jag väldigt sugen på att flytta hem. Det var mest de sakerna som drev beslutet, säger han.

– Tanken är att jag ska stegras upp och komma tillbaka till matchspel nu under försäsongen.

Oskar Jellvik fostrades i IFK Täby innan han gjorde flytten till Djurgården . Där spenderade han fyra säsonger som junior och debuterade i SHL säsongen 2020/21. Säsongen 2022/23 gick flyttlasset över till USA och Boston College där han alltså spenderat de fyra senaste åren. Totalt blev det 107 matcher och 75 poäng i NCAA.