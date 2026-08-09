Modo-forwarden drabbad av allvarlig sjukdom: "Blod i avföringen"

När Modo inledde försäsongen i måndags saknades Måns Carlsson. Nu berättar forwarden att han legat isolerad på Örnsköldsviks sjukhus.

– Jag var isolerad fredag-söndag eftersom att de först trodde att det var en bakterie. Jag snittade 100 steg per dag och pratade med väggarna, säger Modoforwarden som blev utskriven i onsdags i Expressens podcast Hockeypuls.

Måns Carlsson drabbad av allvarlig tarmsjukdom

Carlsson har fått veta att han drabbats av antingen ulcerös kolit eller Chrons sjukdom. Det sista han fick till sig var Chrons. Båda två är kroniska, inflammatoriska tarmsjukdomar.

Symptomen började han få redan i våras.

– I slutet av april var det blod i avföringen. Det var inget jag tänkte på just då, jag har haft IBS-mage hela livet, så det händer. Men runt midsommar kom det tillbaka och efter det har det varit mer intensivt. Senaste 2,5 veckorna har det bara eskalerat.

I nuläget är det svårt att säga hur sjukdomen kommer påverka Måns Carlsson. Men han medger att oron finns för hur det påverkar hockeyn.

Det är svårt att veta eftersom jag inte kört (tränat/spelat) än. Speciellt nu när det är så diffust. De säger att jag ska lyssna på min kropp, och jag tänker ”jaha, okej”. Jag har inte en aning.