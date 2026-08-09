Stjärnans skada öppnar för Frondell: "Försöker lära mig"

Connor Bedard och Anton Frondell under en match i våras. Foto: Bildbyrån

Foto: USA Today Sports

Storstjärnan Connor Bedard genomförde nyligen en operation och väntas missa inledningen av NHL -säsongen. En frånvaro som öppnar dörren för svenske Anton Frondell.

Frondell spenderade stora delar av säsongen som ytterforward i Djurgården . Under de tolv matcher han gjorde för Blackhawks i NHL var nio av de som center. Nu spekuleras det i att Frondell kan få chansen som förstecenter under försäsongen och inledningen av grundserien. Frondell berättar att han studerat en av sina stora idoler, Alexander Barkov .

-- Jag försöker lära mig genom att studera en del andra spelare och hur man vinner fler tekningar, säger han.

Anton Frondell om centerrollen

Under de 12 matcher han spelade för Chicago förra säsongen hade han tekningsprocent på 30,2. En bra bit från Alxender Barkovs 56,9. Frondell hoppas dock han hans storlek och tyngd ska gynna honom.

-- Tekningar handlar mycket om timing och att reagera snabbt när pucken släpps. Om du då har styrka och kraft samtidigt som du är reaktionsnabb så kan du förhoppningsvis vinna många.

Just snabbheten och explosiviteten är något som den storvuxne Frondell vill utveckla.

-- Med spelstilen och rinken jag är van vid i Sverige så är det lite annorlunda. Det var något jag insåg direkt när jag spelade mina första matcher i ligan. Jag känner att jag när jag når upp i min toppfart så kan jag använda den, men jag vill komma upp i den snabbare, så jag kan vinna tid och utrymme.

-- I Sverige kan du ha din speed och kanske glida lite. I NHL är allt mycket tajtare. Som center i försvarszon måste du snabbt ta dig ur hörnen och in framför mål, och sen kanske ut i nästa hörn.