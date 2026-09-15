Tidigare Mora-spelaren blir Steve Yzermans ersättare

Shawn Horcoff tar över Detroit Red Wings – tills vidare. Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Med NHL-säsongen runt krönet har det blivit bråttom för Detroit Red Wings att hitta en ny general manager.

Efter att klubben avsatt legendaren Steve Yzerman för precis två månader sedan har klubbägaren Chris Illitch letat efter en ersättare. Men när huvudkandidaten Jeff Greenberg valde att lämna rekyteringsprocessen hamnade klubben i ett prekärt läge.

Nu kommer därför beskedet att man befordrar den assisterande general managern Shawn Horcoff – tills vidare.

Steve Yzerman blir kvar i Detroit Red Wings

I ett pressmeddelande skriver Chris Illitch att jakten på en ny general manager kommer att fortsätta.

"Hans kunskap om vår organisation och hans breda erfarenhet gör det möjligt för oss att ha en tydlig beslutsfattare på plats inför den kommande säsongen, samtidigt som vi håller fast vid vårt åtagande att genomföra en grundlig och metodisk rekryteringsprocess i vår egen takt. Shawn har mitt fulla stöd och befogenhet att fatta beslut som ligger i organisationens bästa intresse", meddelar ägaren.

Samtidigt kommer också beskedet att Yzerman fortsätter i organisationen som rådgivare.

Shawn Horcoff, 47, spelade själv drygt 1 000 NHL-matcher, men representerade aldrig Red Wings som spelare. I stället plockades han in som spelarutvecklare direkt efter att den egna karriären avslutats med en säsong i Anaheim Ducks 2016.

Under sin karriär tillbringade Horcoff lockoutsäsongen 2004/05 i Mora IK i Elitserien. Han slutade då trea i poängligan med 46 poäng (19+27) på 50 matcher.

I sin nya roll har Shawn Horcoff ett digert arbete framför sig. Red Wings har fortfarande inte kommit överens med svenske backen Simon Edvinsson om ett nytt kontrakt samtidigt som lagkaptenen Dylan Larkin begärt att få bli trejdad från klubben.