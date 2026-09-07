GM-jakten fortsätter – tackar nej till Red Wings

Jeff Greenberg är inte längre aktuell som GM i Detroit.

Samtidigt som NHL-camperna närmar sig når Detroit Red Wings snart två månader utan en general manager. Detta efter att Steve Yzerman fått lämna sin roll efter en lång slutspelstorka, samt rapporterad spricka till storstjärnan Dylan Larkin . Ändå vet vi fortfarande relativt lite om detaljerna i jakten på en ersättare.

"Det går rykten om att vissa kandidater i Red Wings GM-process nyligen har fått veta att de inte längre är aktuella", skrev nyligen PuckPedia på X.

Nu pekar initierade insiders, som Elliotte Friedman, ut ett namn som kan strykas.

Det handlar om Jeff Greenberg, nuvarande GM för Detroit Tigers, basebollaget i MLB. Greenberg har nämnts flitigt i och med sin koppling till staden och sitt tidigare inhopp som assisterande GM i Chicago Blackhawks 2022/23, men har själv valt att tacka nej. Istället vill han fortsätta det arbete han påbörjat i Tigers.

Sean Shapiro på EliteProspects har tidigare nämnt Greenberg som en kandidat intill Florida Panthers Brett Peterson, San Jose Sharks Jeff Kealty och Dallas Stars Scott White.

Detroit Red Wings inleder sin camp 17 september.