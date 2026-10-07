Josefin Bouveng är klar för spel i Las Vegas.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

De senaste fyra säsongerna har Josefin Bouveng huserat i Minnesota och spelat i NCAA. Där har det blivit 142 poäng på 142 matcher. Hennes bästa säsong blev det också 50 poäng på 39 matcher.

Efter fyra år är det nu dags att lämna college och nu står det klart var karriären fortsätter. Stjärnan kommer nästa säsong att spela för Las Vegas i PWHL. Därmed blir hon den fjärde svensken i den nordamerikanska proffsligan efter Anna Kjellbin, Lina Ljungblom och Maja Nylén Persson, tre tjejer hon känner bra från landslaget.

Josefin Bouveng är klar för spel i Las Vegas

Laget kommer att göra sin första säsong i ligan i vinter och nu blir alltså svenskan en del av satsningen.

Josefin Bouveng har varit ett stort namn inom svensk hockey de senaste åren. Trots att hon bara är 25 år har det blivit fyra världsmästerskap och två OS. I Sverige har hon bland annat spelat för Djurgårdens IF Dam och Brynäs IF Dam. Trots sin ringa ålder under åren i SDHL blev det 143 poäng på 149 matcher.