Steve Yzerman i Detroit Red Wings.

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Steve Yzerman har varit general manager för Detroit Red Wings sedan 2019. Nu får legendaren lämna rollen för att istället bli senior advisor. Det meddelar klubben under onsdagen.

Beskedet kommer efter en lång slutspelstorka där klubben inte tagit sig till slutspelet under något av Yzermans år. Senaste gången Red Wings gick vidare var säsongen 15/16.

Innan dess var de i slutspelet varje år i över två decennier.

– Det är helt uppenbart att vi som organisation inte är där vi – eller våra fans – förväntar oss att vi ska vara. Jag ser fram emot att plocka in ett nytt ledarskap för att bygga upp den organisation av mästerskapskaliber som ’Hockeytown’ förtjänar, säger Chris Ilitch, VD i klubben.

Steve Yzerman lämnar rollen som GM

Steve Yzerman är en av klubbens största spelare genom alla tider. Som spelare vann han tre Stanley Cups med Detroit. Nu kommer han alltså att stanna i klubben men som rådgivare åt Chris Ilitch och den nya general managern.

Vem det blir återstår att se. Klubben kommer nu att påbörja en process för att hitta en ersättare till legendaren. Det blåser just nu en del kring laget där storstjärnan Dylan Larkin bland annat har krävt en trejd.