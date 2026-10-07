Lucas Wallmark och Marcus Nilsson är på skadelistan.

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IF Björklöven-supportrarna fortsätter att vänta på den efterlängtade återkomsten för Lucas Wallmark. Centern har ännu inte gjort sin säsongspremiär efter en envis skada som har hängt efter honom sedan försäsongen. 31-åringen förväntas vara förstacenter i laget men får fortsatt vänta på sin comeback till klubben.

Under onsdagen meddelade Björklövens fysio-team att det blir minst fyra till sex veckors frånvaro ytterligare. Därmed kommer han inte att spela förrän tidigast efter landslagsuppehållet i början av november.

Innan dess kommer det hinna spelas åtta matcher vilket innebär att han kommer att missa minst en fjärdedel av grundserien.

Marcus Nilsson på skadelistan

Samtidigt har även en annan spelare hamnat på skadelistan. Marcus Nilsson fick nämligen en smäll mot Linköping i lördags. Nu står det också klart att han missar den närmaste tiden. Där handlar det snarare om två till fyra veckor, vilket alltså innebär att det finns en förhoppning att trollkarlen är tillbaka innan uppehållet.

35-åringen har gjort fem poäng på sex matcher så här långt i SHL.

– Det är naturligtvis tråkigt att drabbas av skador, men det är samtidigt en del av idrotten. Vårt fokus ligger nu på att ge Marcus och Lucas bästa möjliga förutsättningar i deras rehabilitering och väg tillbaka till spel, säger sportchef Per Kenttä.