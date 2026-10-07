TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Hälsingland. Ett av de mindre distrikten, som varje år får kämpa med 30 eller färre spelare att välja mellan till RM, och som oftast slutar sist i sin kvalgrupp. Hudiksvallsfostrade Rickard Hugg är den stora fanbäraren i SHL just nu, men på senare år har även den tidigare JVM-forwarden Noel Nordh kommit fram via sitt Söderhamn.

– Jag vill kunna träffa de här grabbarna om ett år och kunna se dem i ögonen. Det har varit några år där Hälsingland coachat väldigt hårt, och förlorat väldigt stort. Det kan jag tycka är slöseri.

Tillsammans med Hälsinglands huvudtränare Niklas Hansson går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp B spelas i Hudiksvall. Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Värmland, Västmanland och Örebro gör upp om slutspelsplatserna.