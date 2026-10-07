Filip Larsson var inte med på morgonens träning i Örebro.

Säsongen har börjat bra för Örebro Hockeys målvakter. Filip Larsson har startat i fyra matcher och snittar en räddningsprocent på 92,4% medan Jonas Arntzen startat tre matcher och har räddningsprocent på 91,4%.

Nu rapporterar NA att Filip Larsson saknades på onsdagens träning på grund av sjukdom. Örebro spelar mot Djurgårdens IF Hockey imorgon på Hovet.

På träningen var istället Kevin Törnblom med från klubbens U20 lag.

Kompletterat varandra

När Örebro värvade Filip Larsson till denna säsongen var det många som såg han som klar förstamålvakt. Det var även han som fick förtroendet i seriepremiären mot Färjestad BK men blev utbytt efter 5-0. Sedan var det Arntzen som fick förtroendet men efter en förlust mot IF Björklöven i övertid har Larsson tagit över och startat de tre senaste matcherna.

Förra säsongen spelade Larsson nio matcher för Pittsburgh Penguins farmarlag Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL innan han avslutade säsongen i Leksands IF.