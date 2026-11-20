Travis Konecny fullbordar Philadelphias vändning mot Ottawa med sitt övertidsmål på Samuel Ersson. Foto: Marc DesRosiers-Imagn

Foto: USA Today Sports

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Samuel Ersson fick lämna Philadelphia Flyers efter en tung säsong i fjol. Den 27-årige målvakten trejdades till Toronto Maple Leafs under sommaren bara för att skeppas vidare till Ottawa Senators innan säsongsstarten.

Där har han backat upp Linus Ullmark med varierande resultat.

I natt fick Ersson chansen att starta mot sitt tidigare lag när Flyers besökte Ottawa. Det blev något av en mardrömsmatch för svensken. För trots att Senators hade en 5–2-ledning tidigt i den tredje perioden åkte man på en chockerande 5–6-förlust efter förlängning.

Samuel Ersson släppte in två mål inom loppet av 15 sekunder efter Dylan Cozens 5–2-mål. Cam York reducerade först i powerplay med sitt andra mål i matchen varpå Tyson Foerster satte 5–4.

Tung natt för Samuel Ersson mot Philadelphia

Flyers kom sedan ikapp via backen Jamie Drysdales 5–5-mål i spel sex mot fem med 2.33 kvar av tredje perioden.

I förlängningen fullbordades vändningen när Travis Konecny gjorde 6–5. Hans fjärde poäng i matchen. Veteranen hade ytterligare tre assist för Flyers.

För Ersson avslutade kvällen med sex insläppta mål på 19 skott. Han släppte in fem av målen på de sju sista skotten han fick emot sig i matchen

Den här säsongen har Ersson släppt in 3.43 mål i snitt per match och har en räddningsprocent på 86,9, något lägre än den på 87 procent som han hade med Flyers på 33 matcher under fjolåret.

Fabian Zetterlund stod för matchens enda svenska poäng i form av en assist.

Ottawa – Philadelphia 5–6 (1–1, 2–1, 2–3, 0–1)

Ottawa: Dylan Cozens 2 (6), Claude Giroux (5), Drake Batherson (12), Philip Tomasino (2).

Philadelphia: Cam York 2 (2), Owen Tippett (4), Tyson Foerster (5), Jamie Drysdale (3), Travis Konecny (3).