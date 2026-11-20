Dahlin gratuleras efter läckra solomålet.

Foto: BILDBYRÅN

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(Se målet i spelaren ovan)

De flesta minns (eller har sett) Peter Forsbergs klassiska soloprestation i den osannolika vändningen mot Finland i VM 2003.

I nattens bortamatch mot Washington Capitals svarade Rasmus Dahlin för en kopia av Foppas klassiska kvittering när han i powerplay hämtade pucken bakom egen bur för att sedan åka slalom genom hemmaspelarna, innan han rundade Logan Thompson i hemmamålet och kunde lägga in 2-0 för Buffalo Sabres.

-- Ett magiskt mål, kommenterade de amerikanska kommentatorerna.

Innan det hade Dahlin även hunnit med att assistera Jack Quinn fram till 1-0 i den första perioden. Dahlins 13:e och 14:e poäng för säsongen.

Ovechkin passerade Bäckström

Matchen vann Buffalo tämligen övertygande med 6-3. Redan efter tio minuter hade gästerna gått ifrån till 3-0. Efter två perioder hade man punkterat matchen efter att Tage Thompson gjort 5-1 i powerplay med tio sekunder kvar av andra perioden.

I den tredje perioden närmade sig Capitlas något, bland annat efter Alexander Ovechkin assisterat Boone Jenner fram till 3-5. En assistpoäng som tog ryssen förbi Nicklas Bäckström i flest antal assist i Washingtons historia med 762.

-- Det är kul, men hade "Backy" spelat idag hade han förmodligen varit över 1000 assist eller något sånt, säger Ovechkin efter matchen.

Washington - Buffalo 3-6 (1-4, 0-1, 2-1)

Washington: Alex Tuch, Ryan Leonard, Boone Jenner

Buffalo: Jack Quinn (2), Rasmus Dahlin, Beck Malenstyn, Zach Benson, Tage Thompson