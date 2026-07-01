Här är Erssons nya kontrakt - efter trejderna

Samuel Ersson klar för Ottawa Senators.

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Det var en tuff vinter i Philadelphia Flyers för Samuel Ersson. Efter att säsongen tog slut blev han trejdad först till Toronto Maple Leafs och sedan till Ottawa Senators. Nu har han också skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.

Kontraktet är på två år med 2,2 miljoner i lönetaksträff.

26-åringen har gjort 143 matcher för Flyers under sin karriär. Falusonen var även en av tre svenska målvakter i 4 Nations 2025. Dessutom har han vunnit två VM-brons med Sverige.

Samuel Ersson och Linus Ullmark blir målvaktspar

Nu väntar karriärens andra NHL-klubb. Där kommer Falu-sonen bland annat att tävla mot Linus Ullmark om speltiden. Dessutom har klubben anställt Maciej Szwoch som målvaktstränare till nästa säsong.

Samuel Ersson har gjort fem säsonger i Nordamerika och får nu spela för en andra NHL-klubb i karriären.