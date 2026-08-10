Filip Forsberg: "Tar åt mig - ska bidra till att vi vinner matcher"

Filip Forsberg gjorde en stark säsong i Nashville. Foto: Bildbyrån/Ronnie Rönnkvist

ÖVERMO/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Filip Forsberg går snart in på sin 15:e säsong med Nashville. Redan 2015 togs han ut i NHL All Rookie team och säsongen 2023/24 kom med i NHL Second All Star team. Nu är han hemma i Leksand för att ladda upp inför en säsong där han hoppas kunna ta sitt Nashville till slutspel igen. Leksand förresten, där han en gång inte bara varit spelare utan även TV-kommentator.



-- Det var en rolig tid. Jag och Erik de la Rose körde ihop på juniormatcherna här i Leksand, vilket var skoj, säger Filip Forsberg med ett lätt skratt så hockeysverige.se frågar honom om hur han minns tiden som kommentator.

Jacob de La Rose och Filip Forsberg.

Vad betyder just uppväxten i Leksand för dig?

-- Såklart jättemycket. Det är ett fantastiskt ställe att växa upp på. Framför allt som hockeyspelare, men även generellt som barn.

-- Det finns oändliga möjligheter här för var och en att hålla på med sitt intresse. Framför allt när det gäller sport, hockey, fotboll, baseboll, gymnastik…

-- Nu har man till och med en skatepark vilket inte fanns då jag bodde här. Att växa upp här har en stor del i att jag tagit mig dit jag gjort.

-- Jag har fortfarande många av mina bästa kompisar här, vilket är väldigt kul. Först och främst betydde det mycket för mig som person att växa upp här, men klart att det var en jättebra kombination med hockeyn.



Hinner du med att träffa kompisarna när du är hemma i Leksand under somrarna?

-- Ja, men det blir ett ganska tajt schema. Vi är samma ursprungsgäng från i stort sett grundskolan. Det blir givetvis prioriteringar på det, familj och vänner.



Givetvis följer Filip Forsberg sitt Leksand.



-- Ja, så mycket det går.



Hur tänker du kring det som hände i våras då Leksand degraderades från SHL till Hockeyallsvenskan?

-- Det är tråkigt såklart. Sedan är det inte mycket mer att säga om det mer än upp på hästen igen. Jag tycker Leksand har ett spännande lag nu och det ska bli spännande se om dom kan ta sig tillbaka.



Var det dubbelbottnat i våras då Leksand åkte ur och Björklöven, med din bror Fredrik i laget, gick upp?

-- Ja, exakt. Framför allt var det synd för mina föräldrar eftersom det hade varit enkelt för dom att åka och kolla på brorsan här i Leksand.

-- Samtidigt var det synd att dom skulle byta plats på så sätt, men vi får se hur det kommer se ut framöver.

Filip Forsberg om säsongen i Nashville



Filip Forsberg gjorde en mycket fin säsong i Nashville med 40 mål och totalt 75 poäng på 82 matcher.



-- Det var ändå en helt okej säsong. Framför allt var vi dåliga i början. Sedan var vi här hemma i Sverige och spelade. Efter det blev vi bättre. Vi var från den punkten ett av tio bästa lagen i ligan. Problemet var att vi var sist i ligan när det började vända.

-- Det blev långt för oss att klättra och vi var till slut bara någon match utanför slutspelet. Vi gjorde en väldigt bra vändning, men lärdomen är givetvis att det inte funkar att ligga så långt bak.

-- För egen del var det lite lika. När det gick trögare för laget var det givetvis tuffare individuellt. Jag kom i alla fall i gång på slutet och gjorde 40 mål. Det är alltid kul att nå den milstolpen och i alla fall en positiv grej jag tar med mig.

Foto: Bildbyrån Du har en stor roll och lite av en galjonsfigur för laget, känner du en extra press på dig när ni inte presterar som organisationen och fansen förväntar sig?

-- Så är det väl. Samtidigt är det på ett sätt så det ska vara. Det är annars först och främst pressen jag sätter på mig själv, att jag ska vara en av dom som bidrar till att vi ska vinna matcher. Gör vi inte det är det klart att jag tar mer åt mig.

-- Sedan är det en lagsport och inte bara mitt fel att vi förlorar. Definitivt inte heller bara min förtjänst att vi vinner.

-- Klart att jag vill ta ett större ansvar och något jag lägger mycket vid är såklart att vinna.



Hur stort är intresset för laget i musikstaden, Nashville?

-- Det är kanon. Sedan är det precis som på alla ställen. Att om det går bra ökar intresset givetvis. När det går mindre bra får man se konsekvenserna av det.

-- I slutet av säsongen var det en kanonbra stämning. Speciellt i mars då vi var på gång och på väg att kravla oss in i slutspelet. Intresset var tillbaka i stan sista tiden. Det var helt enkelt tack vare att vi spelade bättre. Då var det också ganska enkelt att ge tillbaka.



Med tanke på lagets och ditt fina avslut förra säsongen, vilka förväntningar har du på kommande säsong?

-- Det ska bli jättespännande. Nu är det mycket som har hänt under sommaren. Ny GM har kommit in och som egentligen tagit in nästan en helt ny stab runt sig.

-- Dessutom har vi tagit några nya spelare som ser väldigt spännande ut. Det känns som vi den här säsongen har ett bättre lag på pappret, vilket inte är första gången jag säger det.

-- Klart att det blir upp till bevis när det väl drar i gång, men jag tycker att det ser väldigt positivt ut.



Tre nya svenskar kommer slåss om en plats i Nashville kommande säsong,



-- Jättekul. Unga killar som är lite i åldrarna ”Make it or break it”. Posch är lite yngre, men Höglander och Edström har varit på andra ställen innan och får lite av en ny chans nu. Blir sedda med nya ögon och har möjligheten att verkligen slå igenom.

-- Jag tror dom har en väldigt stor möjlighet att bidra till vår framgång och på det egna planet ta nästa steg i sin utveckling. -- Så är det väl. Samtidigt är det på ett sätt så det ska vara. Det är annars först och främst pressen jag sätter på mig själv, att jag ska vara en av dom som bidrar till att vi ska vinna matcher. Gör vi inte det är det klart att jag tar mer åt mig.-- Sedan är det en lagsport och inte bara mitt fel att vi förlorar. Definitivt inte heller bara min förtjänst att vi vinner.-- Klart att jag vill ta ett större ansvar och något jag lägger mycket vid är såklart att vinna.-- Det är kanon. Sedan är det precis som på alla ställen. Att om det går bra ökar intresset givetvis. När det går mindre bra får man se konsekvenserna av det.-- I slutet av säsongen var det en kanonbra stämning. Speciellt i mars då vi var på gång och på väg att kravla oss in i slutspelet. Intresset var tillbaka i stan sista tiden. Det var helt enkelt tack vare att vi spelade bättre. Då var det också ganska enkelt att ge tillbaka.-- Det ska bli jättespännande. Nu är det mycket som har hänt under sommaren. Ny GM har kommit in och som egentligen tagit in nästan en helt ny stab runt sig.-- Dessutom har vi tagit några nya spelare som ser väldigt spännande ut. Det känns som vi den här säsongen har ett bättre lag på pappret, vilket inte är första gången jag säger det.-- Klart att det blir upp till bevis när det väl drar i gång, men jag tycker att det ser väldigt positivt ut.Tre nya svenskar kommer slåss om en plats i Nashville kommande säsong, Nils Höglander Adam Edström och Isak Posch -- Jättekul. Unga killar som är lite i åldrarna ”Make it or break it”. Posch är lite yngre, men Höglander och Edström har varit på andra ställen innan och får lite av en ny chans nu. Blir sedda med nya ögon och har möjligheten att verkligen slå igenom.-- Jag tror dom har en väldigt stor möjlighet att bidra till vår framgång och på det egna planet ta nästa steg i sin utveckling.

Isak Posch. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad krävs det av er om ni till att börja med ska ta er till slutspel kommande säsong?

-- En bättre start, skrattar Filip Forsberg och fortsätter:

-- Det är jättelätt att säga, men man kan inte ligga så där långt efter. Vi hade problem med målskyttet i början. När vi väl fick i gång det var vi ett av bättre lagen.

-- Det gäller att vi har en bättre start och helt enkelt är med från start. Kan man väl ta sig in i slutspel, vilket är spännande med den här ligan, kan i stort sett alla vinna.

Om OS-uttåget och VM-nobben



Du var även med i OS, hur ser du tillbaka på den turneringen?

-- Det var jäkligt coolt såklart och en speciell upplevelse som jag önskar att jag fått gjort tidigare med tanke på att jag inte fått spela senaste två.



Blev det en besvikelse när det inte gick som ni ville utan åkte ut i kvartsfinal mot USA?

-- Jo. såklart. Vi satte oss i själva i situationen så det blev USA. Sedan handlade det om mål hit och dit, men att spela mot USA i en kvartsfinal var inte den optimala vägen att gå.

-- Det gick till förlängning efter 1-1. Väl i en förlängning och spel tre mot tre blir det lite av ett lotteri. Allt kan hända där och USA drog längsta strået. Sedan stod dom där som vinnare några dagar senare, så man ser hur nära det kunde ha varit.

-- Det är lätt att säga det när det blev en sjunde plats, eller vad det blev, men vi var väldigt nära mot ett fantastiskt bra USA.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad låg bakom att du sedan tackade nej till VM-spel?

-- Det har varit mycket hockey mot slutet. Framför allt vill jag alltid spela slutspel där borta. Just med tanke på 4-nations förra säsongen, säsongen ifjol som blev ett stort misslyckade för vårt lag, VM här hemma som var väldigt kul och nu en lång säsong med OS…

-- Det kändes som att det var dags för ett litet längre break och ta vara på den här sommaren när det inte blev något slutspel. Sedan komma redo till den här säsongen när det är lite chans till revansch för vårt lag.



Du är numera även pappa till Felix, hur har det påverkat dig som person och hockeyspelare?

-- Hockey är såklart fortfarande väldigt viktigt, men jag ser det på ett litet annat sätt när jag kommit hem efter att vi förlorat och livet känns helt hopplöst. När jag kommer hem och ser Felix, oavsett om han ligger och sover eller gör något annat, får jag ett helt annat perspektiv.

-- Det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket, nu hoppas jag att det blir bättre, senaste två säsongerna då det varit lite tungt. Framför allt första säsongen då vi blev 30:e laget i ligan, vilket var hans första fulla säsong han varit med.Då var det en sjukt stor hjälp att ha Felix och Erin när jag kom hem. Det blev då lättare att skifta fokus på det som faktiskt är viktigt hemma, avslutar Filip Forsberg samtidigt som vinden tilltar från Siljan.

Source: Filip Forsberg @ Elite Prospects





