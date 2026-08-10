Mora lånar från Brynäs: "Stor potential"

Victor Hedin Raftheim lånas ut till Mora. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Mora fyller på backsidan inför kommande säsong med ett lån från Brynäs. 18-årige Victor Hedin Raftheim ansluter till masarna.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Victor till Mora IK. Han är en ung och spännande back med fina egenskaper och stor potential. För oss blir det en bra möjlighet att hjälpa honom vidare i sin utveckling, samtidigt som han kommer in och konkurrerar om istid hos oss säger huvudtränare Oscar Dahlgren till klubbens hemsida.

– Victor kommer att tills vidare lånas ut till Mora i Hockeyallsvenskan. Victor var uppe och kände på SHL redan under den förra säsongen. Vi ser detta som en perfekt möjlighet för honom att skaffa sig ytterligare erfarenheter från seniornivå på kontinuerlig basis. Vi är tacksamma för ett fint samarbete med Mora, säger Brynäs sportchef Johan Alcén.



Hedin Raftheim är fostrad i Sollentuna och gick via SDE till Brynäs. Förra säsongen gjorde den 195 centimeter långe backen 28 matcher för Brynäs i SHL . I NHL-draften 2025 valdes han av Columbus Blue Jackets i den sjätte rundan, som spelare 173 totalt.

Nu hoppas Mora att Hedin Raftheim med sin storlek, räckvidd och offensiva uppsida kunna ta nästa steg i sin utveckling på hockeyallsvensk nivå.