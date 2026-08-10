DIF-tränaren om Eklund: "Vad är bäst för honom?"

Victor Eklund väntas slåss om en plats i Islanders. Foto: Bildbyrån

Victor Eklund debuterade för Islanders i våras. Inför den kommande säsongen talar mycket för att Victor Eklund inte är en del av Islanders trupp som inleder säsongen.

Islanders djup på forwardspositionerna gör konkurrensen tuff för Eklund, som lär behöva göra en stark camp för ta en tröja. Hans tidigare assisterande tränare i Djurgården, Michael Holmqvist, tror det kan vara nyttigt för Eklund att inleda på en lägre nivå.

– Jag tror inte frågan är om han kommer kunna spela i NHL. Frågan är hur mycket man kan få ut av honom, hur nära hans maximala nivå man kan komma. Många spelare kan överleva där genom att göra jobbet, få ut puckarna, lägga ner dem djupt och vara en energispelare. Men jag tycker att det finns mycket mer i Vic än bara det, säger Holmqvist till New York Post.

– Så frågan för mig är: Vad är bäst för honom just nu? Är det att jobba sig in i NHL direkt och lita på processen och allt sådant? Eller att få mer tid till att träna på sitt offensiva spel? Jag tycker att det är frågan för Islanders.

Det behöver Eklund utveckla enligt Holmqvist

Sedan Anders Lee försvann från New York Islanders är klubben i behov av en ny specielist framför motståndarmålet. Ett område som Holmqvist vet att Eklund jobbar på att förbättra.

– Jag pratade med honom om det för tre dagar sedan. Vi pratade om det redan förra året, att hitta den ytan, och det är förmodligen där han kommer göra de flesta av sina mål och poäng. Så han är medveten om det, men han behöver någon som är där varje dag och påminner.