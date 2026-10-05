Aleksander Barkov blir borta länge efter nya skadan.

Foto: Chris O'Meara/AP Photo/Alamy

Aleksander Barkov missade hela NHL -säsongen i fjol på grund av en korsbandsskada under försäsongen. Han kom dock tillbaka och spelade Hockey-VM i våras där han ledde Finland till ett nytt VM-guld.

I år är Barkov tillbaka och förväntas då hjälpa Florida Panthers tillbaka till slutspel sedan Stanley Cup-mästarna från 2024 och 2025 inte ens tog sig till slutspel i fjol. Olyckan har dock varit framme igen för Aleksander Barkov.

Redan i den andra matchen för säsongen, mot San Jose Sharks, tvingades Barkov kliva av med en ny befarad knäskada . Florida Panthers placerade sedan storstjärnan på långtidsskadelistan vilket innebär att han missar minst tio matcher.

Nu kommer dock en mer definitiv prognos kring Aleksander Barkov.

Så länge blir Aleksander Barkov borta

Det är Florida Panthers-insidern Armando Velez som rapporterar att Barkov väntas missa tio till tolv veckor. I bästa fall kan han då vara tillbaka i spel i mitten av december, men i värsta fall kan det innebär att han missar resten av 2026 och inte kan göra comeback förrän nästa år.

Än så länge har Florida Panthers inte kommunicerat någonting om Aleksander Barkovs status eller skadans omfattning. Floridas huvudtränare Paul Maurice har bara bekräftat att den nya skadan inte är kopplat till hans tidigare korsbandsskada.

Aleksander Barkov har varit en av NHL:s bästa spelare under flera år och han har varit lagkapten för Florida Panthers sedan 2018. Han ledde då Florida till dubbla Stanley Cup-titlar 2024 och 2025. I sitt troféskåp har Barkov även tre Selke Trophys som NHL:s bästa defensiva forward, en Lady Byng Trophy (NHL:s gentlemanna pris) samt en King Clancy Trophy som går till "spelaren som bäst exemplifierar ledarskapskvaliteter på och utanför isen och har stått för en noterbar humanitär insats i samhället".

Totalt under sin karriär har Barkov gjort 782 poäng på 806 matcher för Florida Panthers i NHL.