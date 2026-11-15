BEKRÄFTAT: Ryssland stoppas från JVM

Kanadas premiärminister Mark Carney får sin vilja igenom. Foto: Bildbyrån.

Turerna kring Rysslands vara eller icke vara i Junior-VM har varit många. Men nu är det till sist bekräftat att landet inte får vara med i mästerskapet - trots skiljedomstolen CAS beslut.

Det bekräftar det internationella ishockeyförbundet, IIHF, på sin hemsida. Detta eftersom den kanadensiska regeringen sagt att de inte kommer godkänna de ryska spelarnas visum.

– IIHF bekräftar att det ryska U20-landslaget inte kan delta i junior-VM till följd av den hållning och de restriktioner som formellt har kommunicerats av den kanadensiska regeringen. Efter att noggrant ha utvärderat möjligheterna till alternativa lösningar har IIHF:s råd beslutat att Kanada står kvar som värdnation och att turneringen kommer att spelas 26 december 2026 till 5 januari 2027 i Edmonton och Red Deer. Samtliga deltagande nationella förbund har informerats och ett uppdaterat spelschema kommer inom kort att publiceras för både JVM och U20-VM division 1A, skriver man.

Ryssland får inte spela JVM 2027

Därmed får Norge behålla sin plats i A-VM. Och Sverige, som sagt att man kommer bojkotta en eventuell match mot Ryssland, kan delta som vanligt.

– Svenska ishockeyförbundet välkomnar beslutet som IIHF:s styrelse har fattat gällande herrarnas JVM 2027. Beslutet ligger i linje med svensk ishockeys ståndpunkt, skriver SIF i ett pressmeddelande.

Det ryska ishockeyförbundet kallar beslutet för "oacceptabelt" och har meddelat att de i sin tur kommer överklaga beslutet till den internationella olympiska kommittén.