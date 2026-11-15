Kalmars GALNA kross mot SSK

Kalmar HC bjöd på rejäl målfest i Hockeyallsvenskan. På söndagen körde laget över Södertälje SK med hela 9–1 på hemmaplan efter en offensiv urladdning.

Kalmar fick en drömstart på matchen och tog ledningen redan efter 2.59. Jonathan Andersson satte 1–0 i powerplay efter att Södertälje dragit på sig en tidig utvisning.

Bara drygt två minuter senare utökade Allan McShane till 2–0. Kalmar gick därmed till pausvila med ett tvåmålsövertag.

Målfest i andraperioden

I den andra perioden rann siffrorna iväg ordentligt. Gustaf Westlund satte 3–0 efter 31.43, innan Hampus Plato, Jakob Ihs-Wozniak och Elliot Ekmark fyllde på med varsitt mål inom loppet av drygt en minut.

Södertälje fick visserligen in en reducering genom Felix Carell, men det blev aldrig någon väg tillbaka in i matchen. I stället avslutade Marcus Limpar Lantz den målrika perioden med att göra 7–1.

Kalmar fortsatte sedan att fylla på i slutperioden. Viktor Klingsell satte 8–1 efter 56.20 och Arvid Westlin fastställde slutresultatet till 9–1 med drygt tre minuter kvar att spela.

Westlin blev därmed tvåmålsskytt i matchen, medan Klingsell noterades för ett mål och två assist. Allan McShane bidrog med ett mål och två målgivande passningar.

Kalmars galna kross

Kalmar vann skotten med 33–24 och fick dessutom utdelning i ett av sina fyra numerära överlägen. Södertälje fick däremot lämna matchen utan mål i powerplay.

2 629 åskådare såg Kalmar ta en övertygande seger i Hatstore Arena.