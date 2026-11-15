LARSSON: Dags att lufta frågan - litar ni på honom, Gnaget?

Det finns oroande problem för Gnaget, menar Hockeysveriges Andreas Larsson.

Låt mig vara tydlig. AIK Hockey har varit Hockeyallsvenskans bästa lag sett över den första dryga tredjedelen som är spelad. Mycket ser väldigt bra ut. Det är svårt att påstå något annat när man toppar Hockeyallsvenskan och har bara förlorat två matcher under ordinarie tid, och idag besegrade man Oskarshamn med 4-1 hemma på Hovet i en relativt sömning söndagshistoria.

I spelet fem mot fem är det inget lag som varit i närheten av att rubba AIK när man trampat gasen i botten, och det är någonstans själva grunden för att vara ett framgångsrikt lag, och anledningen till att man leder serien. Det var just det AIK gjorde idag, man trampade helt enkelt ifrån Oskarshamn i den tredje perioden med sin offensiva spets.

Samtidigt har AIK:s special teams varit ganska mediokert hittills. Efter en rent ut sagt bedrövlig inledning har man spottat upp sig något och ligger på 21 procent i PP. Det räcker endast till en åttonde plats. Även spelet i boxplay har varit ett dilemma. Där är man sjua i statistiken på dryga 77 procent. Jämför det med konkurrent nummer ett, Leksands IF, som är etta respektive tvåa i special teams.

Det finns dock andra mer oroande problem än ett knackigt powerplay och boxplay för Gnaget om man vill gå hela vägen i vår.