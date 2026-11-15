KARLSSON: Den viktigaste matchen på 20 år

OS 2002 blev det brons. OS 2006 silver. VM 2005 brons. VM 2007 brons. Förutom fyra medaljer på fem år har Damkronorna inte tagit medalj i de stora mästerskapen. De har varit nära många gånger, så sent som i OS i våras föll de i bronsmatchen mot Schweiz, men man har som bekant också varit väldigt långt ifrån många gånger. Det normala har varit att Sverige åkt i kvartsfinal och kvällens match mot Kanada var Damkronornas första semifinal i ett Dam-VM sedan 2009.

Sverige stod upp bra. Man är långt ifrån lika skickliga som Kanada, det är någon enstaka spelare som skulle kunna ta plats i det kanadensiska laget, men i den första perioden spelade man med på Kanadas villkor och matchen gick därför i ett ruskigt tempo. Jag tror aldrig jag har sett ett svenskt damlandslag spela en period som gått i ett sådant högt tempo. Och kanske var det det som tog ut sin rätt i den andra perioden när Sverige plötsligt inte alls hängde med i det kanadensiska tempot och var utspelade från start till mål.

Det var där som matchen avgjordes.

Och nu står man här i en bronsmatch mot Finland. Inför turneringen var nog alla överens om att det var "best case scenario" så det finns absolut ingen anledning att hänga läpp efter kvällens förlust. Och faktum är att matchen mot Finland är den viktigaste svensk damhockey spelat sedan den där OS-finalen 2006, vill jag påstå.