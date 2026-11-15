Damkronorna förlorade VM-semifinalen

Sverige föll mot Kanada i VM-semifinalen. Foto: Bildbyrån

Drömmen om en historisk final i Hockey-VM stannade vid just en dröm för Damkronorna. Kanada var alldeles för starka i semifinalen, Sveriges första VM-semifinal på 17 år, och vann med 3-0. Nu väntar istället en bronsmatch mot Finland imorgon, medan Kanada möter favoriten USA i final. Detta sedan USA vunnit semifinalen mot Finland med 5-0 i eftermiddags.

Damkronorna hängde med bra i den första perioden och höll nollan efter de första 20 minuterna. De skapade också ett par chanser för att kunna ta ledningen, men det var framför allt en starkt spelande Ebba Svensson Träff i den svenska kassen som såg till att det var mållöst efter den första perioden.

– Jag tycker det är en någorlunda bra förstaperiod. Vi kanske måste organisera oss lite bättre i egen zon men vi gör det rätt bra. Vi försöker hålla dem på utsidan så mycket vi kan, sade den svenska backstjärnan Mira Jungåker till SVT efter den första perioden.

Kanada till VM-final

I den andra perioden blev Kanadas spelövertag klart tydligare. Och när Sverige ådrog sig en utvisning ungefär sju minuter in på perioden spräckte Kanada till sist nollan när storstjärnan Sarah Fillier slog till. Knappt sex minuter senare kom också 2-0 från Sarah Wozniewcz efter en snabb spelvändning.

– Vi blir lite små i vår försvarszon. Vi kommer inte upp i nivå, sade Lina Ljungblom i den andra periodpausen.

I den tredje perioden kom ytterligare ett kontringsmål, från Emma Maltais, och det stängde definitivt matchen. Damkronorna hade flera reduceringschanser men fick inte pucken förbi Ann-Renee Desbiens i den kanadensiska kassen.

– Sverige gör en väldigt bra insats och tar kliv framåt, säger SVT:s expert Johanna Lagus efter matchen.

Bronsmatchen drar igång 15:00.

– Det blir ett otroligt noggrant efterarbete och så ska vi stänga denna match och ladda om jättesnabbt, säger lagkaptenen Anna Kjellbin.

– Finland har spelat sig in i turneringen och blivit bättre och bättre.