"Om ni inte skäms vill vi inte ha dig i laget"

Rick Bowness rasar efter Columbus Blue Jackets plump mot Florida Panthers. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Columbus Blue Jackets tränare Rick Bowness höll inte tillbaka efter tisdagens 3–7-förlust mot Florida Panthers . I omklädningsrummet väntade inga tröstande ord eller försök att släta över nederlaget. I stället riktade den rutinerade tränaren skarp kritik mot spelarnas inställning.

– Man måste hoppas och tro att den här insatsen skämmer ut dem tillräckligt mycket för att få stopp på det här. För om de inte skäms över den prestationen vill vi inte ha dem i laget. Så enkelt är det, sade Bowness efter matchen, enligt The Hockey Writers reporter Mark Scheig.

Columbus gick in i den första periodpausen med en 1–0-ledning, men därefter tog Florida över. Brady Tkachuk gjorde ett så kallat naturligt hattrick i den andra perioden, med sin bror Matthew som framspelare till samtliga tre mål.

Brady Tkachuk avslutade matchen med tre mål och en assist, medan Matthew stod för fem målgivande passningar. Sam Reinhart och Carter Verhaeghe gjorde två mål vardera för Florida.

För Columbus nätade Kent Johnson, Denton Mateychuk och Cole Sillinger.

Förlusten var Blue Jackets tredje på de fyra senaste matcherna. Laget har nu ett facit på 2–3–0 efter säsongens inledande matcher.

Har kritiserat kulturen tidigare

Det är långt ifrån första gången Bowness ryter ifrån sedan han tog över Columbus under säsongen 2025/26. Efter lagets sista grundseriematch i våras var han också skoningslös i sin kritik och ifrågasatte spelarnas inställning efter sina första fyra månader som tränare.

– Jag vet inte om jag kommer tillbaka, men om jag gör det kommer jag att förändra den här kulturen. De här killarna bryr sig inte. Att förlora betyder inte tillräckligt mycket för dem. Det stör dem inte, sade Bowness i april.

Han fortsatte med att ifrågasätta hur laget kunde prestera på den nivån och menade att bristen på arbetsinsats var en viktig förklaring till att Columbus missade slutspelet.

– Jag borde ha gjort det här för ungefär en månad sedan, men det är därför vi är där vi är. Det är därför vi missar slutspelet – på grund av den typen av arbetsinsats. Man måste hata att förlora. Jag bryr mig inte om det är en betydelselös match, sade tränaren.

Nu, efter ännu en storförlust, är budskapet detsamma: den som inte ens skäms efter en sådan insats kanske inte har någon plats i laget.