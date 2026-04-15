Rasar – mot sina egna spelare

Columbus Blue Jackets missar Stanley Cup-slutspelet efter sex raka hemmaförluster. Efter nattens match mot Washington Capitals rasade huvudtränaren Rick Bowness mot sina egna spelare.

— Några av killarna ska vara så glada att säsongen är över och att vi inte har träning i morgon, dundrade han efter matchen.

Rick Bowness tog över Columbus under säsongen och återvände till NHL efter att ha lämnat Winnipeg efter säsongen 23/24. Då klev tränaren in och gjorde succé med Blue Jackets, inledningsvis.

Laget radade upp segrar och tog sig hela vägen upp på en slutspelsplats. Men en svag avslutning på grundserien gjorde att de tappade platsen och att säsongen nu är över. Där de avslutade med att förlora sina sex sista hemmamatcher.

När Rick Bowness mötte media efter den sista matchen mot Washington var han allt annat än glad.

— Allt du behöver göra är att kolla på statistiken. Tre tacklingar, 23 pucktapp. Jag vet inte om jag kommer tillbaka, men om jag kommer tillbaka då ska jag förändra den här kulturen. De här killarna bryr sig inte, att förlora är inte viktigt nog för dem, det stör dem inte. Hur kan du gå ut och spela så här? Det här är varför vi är där vi, det här är varför vi inte spelar slutspel, säger tränaren och fortsätter:

— Du måste hata att förlora. Jag bryr mig inte om det är en meningslös match, jag bryr mig inte. Kom dit och tävla. Tre tacklingar och 23 pucktapp, vad mer vill ni veta?

Rick Bowness gjorde alltså comeback i NHL för att ta över Columbus. Den tolfte januari tog han över laget och fick som sagt inledningsvis en bra utdelning där segrarna radades upp.

På frågan över vad som gick fel pekar han med hela handen mot spelartruppen.

— Det blev tufft, det blev hårt. Vi pratade efter OS om att det skulle bli svårare, allt var bra så länge det gick vår väg. Nu när det blev tufft, då vill vi inte tävla. Det är varför, det är vad som hände. Vi ska förändra det, jag vet inte om jag är tillbaka, men om jag är det ska vi förändra det.

Just det faktumet att säsongen avslutades med sex raka förluster på hemmaplan är något som får det att brinna i Bowness.

— Det finns ingen ursäkt. Om de inte skäms över, inte bara i kväll, av det faktum – då är de i fel yrke.

Målskyttarna i nattens match var Boone Jenner för Blue Jackets och Anthony Beauvillier och Jacob Chychrun för Capitals.