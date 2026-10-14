Stjärnans show - hattrick på åtta minuter

Matthew och Brady Tkachuk hade stor show mot Columbus. Foto: Bildbyrån

Foto: USA Today Sports

Bröderna Brady Tkachuk och Matthew Tkachuk verkar tycka det är ganska roligt att spela hockey ihop just nu. I nattens överkörning av Columbus Blue Jackets hade bröderna stor show med fyra respektive fem poäng vardera.

I den andra perioden stod Brady för ett äkta hattrick när han på åtta minuter och tre sekunder stod för tre raka mål och vände 0-1 till 3-1. Framspelad av brorsan Matthew alla tre gånger.

-- Det är rätt coolt. Det är någonting man alltid drömmer om ska hända, och det brukar hända när vi spelar tillsammans. Det kanske tog lite längre tid än förväntat, men det är en härlig känsla, säger Brady Tkachuk om samarbetet med Matthew efter matchen.

Tkachuk gör Sedin sällskap

Brady Tkachuk blev därmed den nionde spelaren någonsin att göra ett hattrick assisterad av sin bror till alla tre målen. Flest sådana noteringar har, föga förvånande, Daniel Sedin. Han noterades under sin karriär för tre hattricks där samtliga framspelningar kom från brorsan Henrik.

Utöver bröderna Tkachuk noterades även Seth Jones för fyra assistpoäng och Carter Verhaeghe för två mål i matchen som Florida Panthers vann med 7-3.

Matchfakta

Columbus Blue Jackets – Florida Panthers 3–7 (1–0, 0–4, 2–3)

Första perioden:

1–0 (14.11) Kent Johnson (utan assist)

Andra perioden:

1–1 (02.27) Brady Tkachuk (Matthew Tkachuk, Seth Jones), 1–2 (06.00) Brady Tkachuk (Matthew Tkachuk, Seth Jones) – spel 5 mot 4, 1–3 (10.30) Brady Tkachuk (Matthew Tkachuk, Seth Jones) – spel 5 mot 4 (äkta hattrick), 1–4 (17.50) Carter Verhaeghe (Matthew Tkachuk, Seth Jones) – spel 5 mot 4

Tredje perioden: 1–5 (01.20) Sam Reinhart (Matthew Tkachuk, Brady Tkachuk) – spel 5 mot 4, 1–6 (03.28) Carter Verhaeghe (Anton Lundell, Lars Eller), 2–6 (13.47) Denton Mateychuk (Damon Severson, Valerij Nitjusjkin), 3–6 (14.09) Cole Sillinger (Charlie Coyle), 3–7 (17.43) Sam Reinhart (utan assist) – tom kasse

Skott: 27–28 (10–5, 7–13, 10–10)

Utvisningar: Columbus: 5x2 min, 1x5 min, 1 matchstraff (Mathieu Olivier). Florida: 3x2 min.

Målvakter: Cam Talbot, Columbus (17 räddningar / 23 skott, utbytt 03.28 i tredje), Jet Greaves, Columbus (4 räddningar / 4 skott); Akira Schmid, Florida (24 räddningar / 27 skott).