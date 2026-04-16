Rick Bowness avslutade säsongen med en presskonferens där han tog heder och ära av sina spelare i Columbus Blue Jackets. Nu meddelar klubben att de förlänger veterancoachens kontakt.

Det var efter den avslutande förlusten mot Washington Capitals som Rick Bowness tappade det totalt på sitt lag.

Under en episk presskonferens sågade han spelarnas attityd vid fotknölarna. Detta efter att en lovande säsong slutat med missat slutspel efter en tyngre period efter OS-uppehållet i februari och framåt.

– Jag vet inte om jag är tillbaka, men om jag är det kommer jag att förändra kulturen. De här killarna bryr sig inte, sade 71-åringen med en hel del frustration i rösten.

– Att förlora är inte tillräckligt viktigt för dem. Det stör dem inte… Hur kan man gå ut och spela så? Jag borde ha gjort det här för en månad sedan, men det är därför vi är där vi är. Det är därför vi missar slutspelet – den typen av insats. Man måste hata att förlora. Jag bryr mig inte om det är en betydelselös match.

Många trodde att kritiken skulle räcka för att klubben skulle välja en ny riktning. Men general manager Don Waddell verkar i stället vara nöjd med att behålla den rutinerade tränaren – åtminstone inför starten av nästa säsong.

Nu har han nämligen fått förtroende att coacha laget över säsongen 2026/27 också.

THE BONES ERA CONTINUES 💥



We’ve signed Rick Bowness to a contract that will keep him with the club during the 2026-27 season!



📝 https://t.co/NH14UU0dmN pic.twitter.com/8lbW4s7Evk — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) April 16, 2026

Rick Bowness coachar Columbus Blue Jackets 2026/27

– Rick har gjort ett enastående jobb sedan han kom hit och det stod snabbt klart för oss alla att han är rätt person att leda vårt lag som huvudtränare, säger Waddell i ett pressmeddelande.

– Rick har byggt starka relationer med våra spelare, som kommer att fortsätta dra stor nytta av hans ledarskap när vi försöker lära oss av de tuffa lärdomarna från den här säsongen och arbeta mot vårt mål att slåss om en Stanley Cup.

Bowness kom tillbaka från sin pension den 12 januari, då han tog över Blue Jackets efter den nyligen sparkade Dean Evason. Uppdraget var tydligt: att lotsa ett bottenlag genom en tuff avslutning på säsongen.

Trots att laget befann sig nära botten av Eastern Conference när han tog över, lyckades Bowness få till en imponerande vändning. Efter att ha spelat jämnt (.500) under Evason gick Blue Jackets 19–3–4 under Bowness första 26 matcher. Det tog laget från hopplöst läge till att både slåss om en slutspelsplats – och till och med nosa på en topp tre-placering i Metropolitan Division.

Men framgången blev kortvarig. Under de tre sista veckorna rasade Columbus, med bara två vinster på sina elva avslutande matcher. Laget missade den sista Wild Card-platsen med sju poäng och förlängde därmed sin slutspelstorka till sex säsonger.

Nu återstår det att se om Rick Bowness kan ändra kulturen i laget – och ta Blue Jackets till slutspel 2027.