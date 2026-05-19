Rasmus Dahlins NHL-säsong är över. Efter en nagelbitare till rysare i natt blev Buffalo Sabres utslagna av Montréal Canadiens – efter förlängning i den sjunde och avgörande matchen.

– Det är en galen känsla, säger matchvinnaren Alex Newhook efter att ha blivit hjälte – för andra serien i rad – med sitt 3–2-mål.

NHL-säsongen är över för Rasmus Dahlin och hans Buffalo Sabres efter nattens övertidsförlust mot Montréal Canadiens. Foto: AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Från 0–2 till 2–2 och dominans – till förlust med 2–3 efter förlängning.

Buffalo Sabres kunde varken utnyttja hemmaplansfördel eller spelövertag i nattens sjunde och avgörande konferenssemifinal mot Montréal Canadiens.

Det såg ljust ut för Sabres i tredje perioden när Rasmus Dahlin elegant kvitterade till 2–2. Hemmalaget hade momentum och tryckte på för ett segermål, men gick gång på gång bet mot en storspelande Jakub Dobes i gästernas kasse.

I stället gick matchen till förlängning. Där klev den i slutspelet formtoppade forwarden Alex Newhook fram som stor hjälte.

Alex Newhook övertidshjälte för Montréal

För andra serien i rad blev den Stanley Cup-meriterade kanadensaren matchvinnare i en sjunde och avgörande match. 25-åringen, som vann Stanley Cup med Colorado 2022, sköt det matchvinnande målet i match sju av serien mot Tampa i första rundan.

Efter att Rasmus Dahlin tappat pucken på offensiv blålinje kunde Canadiens kontra. Newhook fick en passning av backen Alexandre Carrier och sköt ett skott från vänstra tekningscirkeln som slank förbi en försvarande Dahlin och in bakom Ukko-Pekka Luukkonen i Buffalos mål. Hans sjunde fullträff i slutspelet.

– Det är en galen känsla. Att göra två mål så att vi vinner serier… Det är kul, det är därför man spelar, säger Newhook till ESPN efter Montréals övertidsseger.

– Vi spelade tillräckligt bra för att vinna och kan se framåt nu.

May 19, 2026

Trots uttåget – en säsong att minnas för Dahlin och Sabres

Härnäst väntar Eastern Conference-finalen mot Carolina Hurricanes för Newhook och Montréal Canadiens. Första matchen i serien spelas natten mot fredag i Raleigh. Och det helt utan svenska spelare i något av lagen.

För Buffalo Sabres och Rasmus Dahlin slutar NHL-säsongen med ett bistert nederlag. Den svenske lagkaptenen hade mest speltid av samtliga utespelare – och den enskilt högsta noteringen i sin NHL-karriär – med 33.11. Han noterades för fem skott och lämnar slutspelet med 14 poäng (4+10) på 13 matcher.

Trots detta får säsongen 2025/26 ses som ett enormt framsteg för Dahlin och Sabres. Klubbens första slutspelsframträdande på 15 år tar dem hela vägen till en sjunde och avgörande match i andra rundan – och för Rasmus Dahlins del karriärens första nominering till Norris Trophy som ligans bästa back.

Nu återstår det att se om det finns tillräckligt med bränsle i tanken för att överväga spel med Tre Kronor i hockey-VM.

Buffalo – Montréal 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)

Buffalo: Jordan Greenway (2), Rasmus Dahlin (4).

Montréal: Phillip Danault (1), Zachary Bolduc (3), Alex Newhook (7).

Montréal vidare med 4–3 i matcher.