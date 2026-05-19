Montreal slog Buffalo Sabres efter rysare i avgörande matchen

Montreal har avgjort matchserien mot Buffalo Sabres i Stanley Cup-kvartsfinal herr. Det efter seger borta i avgörande matchen med 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0) efter förlängning. Därmed vann Montreal med 4-3 i matcher.

Alex Newhook blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 11.22 in i fjärde perioden.

Buffalo Sabres–Montreal – mål för mål

Phillip Danault gav Montreal ledningen efter 4.30 assisterad av Kaiden Guhle och Phillip Danault. Laget gjorde 0–2 när Zachary Bolduc hittade rätt på pass av Nick Suzuki och Lane Hutson efter 14.29.

Efter 13.19 i andra perioden nätade Jordan Greenway på pass av Mattias Samuelsson och Beck Malenstyn och reducerade åt Buffalo Sabres.

6.27 in i tredje perioden nätade Buffalo Sabres Rasmus Dahlin framspelad av Owen Power och Ryan McLeod och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Montreal 11.22 in i förlängningen blev Alex Newhook på pass av Alexandre Carrier.

Montreal är nu klart för semifinal.

Buffalo Sabres–Montreal 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (4.30) Phillip Danault (Kaiden Guhle, Phillip Danault), 0–2 (14.29) Zachary Bolduc (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Andra perioden: 1–2 (33.19) Jordan Greenway (Mattias Samuelsson, Beck Malenstyn).

Tredje perioden: 2–2 (46.27) Rasmus Dahlin (Owen Power, Ryan McLeod).

Förlängning: 2–3 (71.22) Alex Newhook (Alexandre Carrier).

Utvisningar, Buffalo Sabres: 1×2 min. Montreal: 1×2 min.

Slutresultat i serien: Buffalo Sabres–Montreal 3–4 (bäst av 7)