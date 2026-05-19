Förlust för Buffalo Sabres mot Montreal

Buffalo Sabres föll hemma med 2–3 efter förlängning mot Montreal i första matchen i Stanley Cup semifinal herr. Därmed leder Montreal serien.

Alex Newhook blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 11.22 in i fjärde perioden.

Buffalo Sabres–Montreal – mål för mål

Phillip Danault gav Montreal ledningen efter 4.30 på pass av Kaiden Guhle och Phillip Danault. Efter 14.29 gjorde laget 0–2 när Zachary Bolduc slog till assisterad av Nick Suzuki och Lane Hutson.

Efter 13.19 i andra perioden nätade Jordan Greenway på pass av Mattias Samuelsson och Beck Malenstyn och reducerade åt Buffalo Sabres.

6.27 in i tredje perioden slog Rasmus Dahlin till framspelad av Owen Power och Ryan McLeod och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget blev Alex Newhook som satte det avgörande målet för Montreal 11.22 in i förlängningen.

Buffalo Sabres–Montreal 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)

Stanley Cup semifinal herr

Första perioden: 0–1 (4.30) Phillip Danault (Kaiden Guhle, Phillip Danault), 0–2 (14.29) Zachary Bolduc (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Andra perioden: 1–2 (33.19) Jordan Greenway (Mattias Samuelsson, Beck Malenstyn).

Tredje perioden: 2–2 (46.27) Rasmus Dahlin (Owen Power, Ryan McLeod).

Förlängning: 2–3 (71.22) Alex Newhook.

Utvisningar, Buffalo Sabres: 1×2 min. Montreal: 1×2 min.

Ställning i serien: Buffalo Sabres–Montreal 0–1 (bäst av 7)