Tortorella lämnar efter succén - ersättaren pekas ut

John Tortorella lämnar Vegas. Foto: Bildbyrån.

Det slog ner som en bomb när Vegas sparkade stjärncoachen Bruce Cassidy tätt inpå slutspelet. Chockvågorna blev inte direkt mindre när det var en viss John Tortorella som tog över som huvudansvarig.

Resultatet? Succé. Tortorella tog Vegas till Stanley Cup-final , där de föll mot Carolina. Men någon fortsättning i Vegasbåset blir det inte, meddelar klubben på sin hemsida.

– Vi tackar "Torts" för den vägledning han gav vårt lag sedan han anslöt sig till organisationen i mars. När beslutet fattades att ta in honom till Vegas behövde vi en omedelbar effekt för att hjälpa oss vid en avgörande punkt på säsongen. Hans erfarenhet och ledarskap visade sig vara precis den förstärkning vi letade efter och hjälpte oss att ta oss till Stanley Cup-finalen. Vi är tacksamma för "Torts" passion, uppriktighet och engagemang för vår organisation, och vi önskar honom och hans familj allt gott i framtiden, säger GM Kelly McCrimmon.

Han uppges ta över

Tidigare har Sportsnets insider Elliotte Friedman pekat ut AHL-laget Henderson Silver Knights coach Ryan Craig som en potentiell efterträdare till Tortorella. Craig, som spelade 198 NHL-matcher under karriären, var assisterande tränare i Vegas 2017 till 2023 innan han tog över AHL-laget. Han har alltså en Stanley Cup-titel med Vegas på meritlistan, men då som högra hand till Bruce Cassidy.

Vegas kom in i ligan 2017 men har redan hunnit med Gerrard Gallant, Peter DeBoer, Bruce Cassidy och John Tortorella som huvudansvariga. Man är alltså på jakt efter sin femte head coach på tio säsonger.