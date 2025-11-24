Mikko Rantanen hamnade i hetluften efter sin tackling på Islanders back Aleksandr Romanov och under natten till söndag tog finländaren sitt andra matchstraff på bara några dagar. Nu stängs 29-åringen av i en match, detta meddelar NHL via sin hemsida.

Mikko Rantanen. Foto: Jerom Miron/Bildbyrån.

Mikko Rantanen hade en händelserik vecka i NHL.

Den finske superstjärnan hann dra på sig två matchstraff på tre matcher – och blev samtidigt bötfälld för filmning.

På grund av de båda matchstraffen får 29-åringen en automatisk avstängning som gör att han missar Dallas Stars bortamötet med Edmonton Oilers natten mot onsdag, meddelade NHL på söndagen.

Det började med en olycklig knuff i ryggen på New York Islanders back Aleksandr Romanov som resulterade i matchstraff tidigt i veckan. Romanov skadade sig så illa att han tvingades operera axeln och blir borta i upp till sex månader. Det fortsatte i helgen med en brysk tackling på Calgarys forward Matt Coronato, som också gav ett matchstraff.

NHL:s regler säger att om en spelare som dragit på sig två matchstraff på grund av tacklingar eller andra fysiska förehavanden innan halva grundserien spelats, ska det resultera i en automatisk avstängning på en match.

Mikko Rantanen toppar NHL:s utvisningsliga

Mikko Rantanen hann även straffas med böter på 2 000 dollar för en filmning/förstärkning. Detta efter att han i en match mot Ottawa Senators den 11 november ansågs ha förstärkt en situation efter att han kommit i kontakt med svenske målvakten Linus Ullmark.

NHL-spelare får först en varning för en situation som anses vara en filmning eller förstärkning och bötfälls sedan vid en andra förseelse. I Rantanens fall hade han fått en varning efter en match mot Vancouver Canucks i oktober.

Finländaren gör annars en stark första säsong med Dallas Stars efter förra säsongens trejder. På 22 matcher har han noterats för 28 poäng (10+18) och ligger på en delad tiondeplats i NHL:s poängliga. Efter den senaste tidens båda matchstraff toppar han – lite mer överraskande – även NHL:s utvisningsliga med sina 57 minuter.

Source: Mikko Rantanen @ Elite Prospects